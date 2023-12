Tres reporteros exonerados tras denuncia de Norma Otilia por violencia de género

El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero exoneró a tres de los cinco reporteros del Periódico Diario de Guerrero, que fueron denunciados por la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez por supuesta violencia política en Razón de Género.

En el análisis de fondo el Tribunal consideró que no hay violencia política en la información que han publicado los reporteros Baltazar Jiménez Rosales y Abel Miranda, tampoco en las columnas de Juan Antelmo García Castro, únicamente se encontró elementos violentadores en una columna del colaborador Efraín Flores Iglesias, por esa misma columna se sancionó al periódico a través de su directora Erika García Guevara.

En la sesión del pleno del Tribunal se aprobó el acuerdo presentado por el magistrado J. Inés Betancourt en el que se declara inexistente violencia en razón de género en contra de Norma Otilia Hernández Martínez

Para el caso de la directora del Diario de Guerrero, y de Efraín Flores Iglesias, el Tribunal consideró que cometieron una falta no grave tomado en cuenta diversos criterios, entre ellos, que no hubo intención, toda vez que se trató de un estereotipo resultado de un actuar imprudente que causó violencia contra la alcaldesa, y no hay un antecedente de reincidencia.

En ese sentido, Erika García y Efraín Flores Iglesias fueron sancionados con una amonestación pública, y como medidas de reparación y no repetición, habrán de hacer una disculpa pública «por los medios a su alcance, también serán inscritos durante un mes en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en materia de Violencia política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.

También se ordenó asistir a cursos de género orientados a la promoción y protección de los derechos de las mujeres, y retirar las notas que se consideraron violentadoras en los espacios digitales del Diario de Guerrero. Estado Empresarios no denuncian cuando son extorsionados: Norma Otilia

La publicación sancionada corresponde a la utilización de estereotipos que en los que se establece que el esposo de Norma Otilia es el que toma decisiones en el gobierno municipal y la otra en que al único que obedece es al senador Félix Salgado, otras publicaciones que tiene que ver con el uso de palabras como Lady pachangas, Otilandia entre otras no se configuran como violencia hacia la mujer sino una crítica a su ejercicio de gobierno.

Reservan contrademanda

Los reporteros que fueron exonerados de responsabilidad en la denuncia que presentó la alcaldesa establecieron que analizarán a detalle la resolución y en su momento determinarán si es viable proceder en una contrademanda y explorarían las vías por las que se pueda proceder, pues quien acusa tiene la obligación de probar y en este caso la edil no logró hacerlo.

“Tenemos una grave afectación psicológica, hemos recibido acusaciones infundadas y en eso hay daño moral, por eso reservamos la posibilidad de demandar por estos agravios que hemos pasado.

Temen por su seguridad

El reportero Abel Miranda expresó que como lo ha explicado desde hace varios días mantiene un fundado temor por su seguridad, debido a que en el municipio exista una persona gobernando, que junto a sus asesores y abogados, no logran identificar la diferencia entre lo que es violencia política en razón de género y críticas a su ejercicio de gobierno, ello porque no acetan las críticas.

Si eso se conjuga con el hecho de que la alcalde fue videograbada en una reunión con un hombre armado que se presume es parte de un grupo delictivo se establece un riesgo de seguridad para los reporteros.