Tres playas de Ixtapa-Zihuatanejo carecen de Programa Interno de Protección Civil

En Ixtapa-Zihuatanejo existen hoteles y restaurantes a orilla de playa Larga, Blanca y Linda, que no cuenta con su Programa Interno de Protección Civil, que incluye el disponer de por lo menos un guardia salvavidas, informó el Director de Protección Civil y Bomberos, Jorge Cervantes Álvarez, al tiempo de destacar que La Ropa y El Palmar si cuentan con él.

Este mecanismo permite que cada establecimiento cuente con brigadas internas para saber como actuar y contar con todo lo necesario en diferentes escenarios, tales como incendios, inundaciones, sismos, entre otros siniestros. Estado En riesgo temporada turística de invierno en Ixtapa-Zihuatanejo

Dijo que quizá sea una minoría pero esta misma marca la diferencia al momento de ocurrir un conato de ahogado, aunque también enfatizó que lo más importante es la prevención, y que los bañistas pongan de su parte en acatar las recomendaciones, porque las playas podrían estar llenas de salvavidas pero si no hay conciencia en no introducirse al mar bajo condiciones adversas, no habrá avances en erradicar el número de muertos por sumersión.

Con relación a la ley que busca obligar a los restauranteros que habiliten a un guarda costas para sus comensales, Cervantes Álvarez dijo que se están llevando a cabo las adecuaciones en el Bando de Policía y Buen Gobierno para que lo analice primero el cabildo porteño y a su vez, se pueda llevar al Congreso del Estado y que sea promovido por la Secretaría de Protección Civil Estatal, sobre todo en los municipios con colindancia de playa.

Finalmente hizo un llamado a los empresarios hoteleros y restauranteros faltantes de presentar su Programa Interno de Protección Civil a que lo hagan, que cumplan con todo lo necesario para salvaguardar la integridad de los bañistas; dijo que en Protección Civil y Bomberos hay gente capacitada para la atención de emergencias pero en ocasiones no es suficiente, por el número de personas que arriban al destino.