Transportistas niegan que Guerrero tenga las carreteras más inseguras

A pesar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), determinará en su censo nacional de seguridad 2024, que Guerrero cuenta con las carreteras más inseguras del país, el representante de trabajadores de camiones de carga Agustín González Álvarez, aseguró que esta entidad no tienen las vialidades de mayor violencia.

En entrevista, el delegados estatal de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), dijo que por conocimiento las carreteras federales de mayor inseguridad para los trabajadores de unidades pesadas de carga, son México-Puebla, la Puebla-Veracruz y la conocida como Arco Norte o Libramiento Norte también en la Ciudad de México.

“Guerrero, no cuenta con las carreteras más violentas del país, el decir que se tienen las carreteras de mayor inseguridad puede responder a un tema político, pero a este tema nosotros no nos metemos, las de mayor peligro están en otros lados, nosotros no hemos tenido esa problemática tan cruel de violencia los transportistas e carga”, expresó.

González Álvarez, expresó que la inseguridad en las carreteras de Guerrero, es una situación de infraestructura pero no por violencia.

Delegado de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, A.C (AMOTAC) Agustín González Álvarez. / Foto: Martín Gómez / El Sol de Acapulco

Añadió que Guerrero tiene carreteras en mal estado, muy reducidas sobre todo en la zona de la Montaña y en Tierra Caliente donde se requiere carreteras amplias por el tipo de camiones de carga que circulan en estas vialidades.

Los resultados del Censo Nacional de Seguridad por el INEGI, se dieron a conocer este miércoles 7 de agosto, y en este se determina que elementos de la Guardia Nacional, realizaron tres mil 588 puestas a disposición, además de 972 faltas cívicas y dos mil 76 presuntos delitos.

El dirigente de los trabajadores y propietarios de camiones de carga en Guerrero, precisó que en en estado la conectividad federal, prácticamente se hace por una sola carretera que es la Autopista del Sol donde tampoco han sufrido violencia para determinar que las carreteras de la entidad son las más inseguras.

También descartó que conductores de unidades del servicio público (autobuses), sean rehenes de violencia en las carreteras del estado de Guerrero.