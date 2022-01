Trabajadores del IEEJAG radicalizan protesta

Luego de cuatro días de paro y ante la negativa de autoridades de autoridades para atenderlos, trabajadores del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG), iniciaron la radicalización de su movimiento y este día bloquearon la avenida Ignacio Ramírez del Centro de la capital.

Los quejosos advirtieron que cada día que pase estarán tomando una acción más radical hasta que sea lo suficientemente fuerte para que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda los regrese a ver y acepte tener una mesa de trabajo con ellos.

El técnico docente, Cornelio García Galindo, recordó que en el año 2013 ganaron un laudo en la Junta federal de Conciliación y Arbitraje que obliga al Instituto a basificar a 69 trabajadores, asimismo otorgarles de forma retroactiva el registro en el ISSSTE y Fovissste, pero la dirección se ha negado a atender la resolución que ya se encuentra en firme.

Desde el pasado lunes, alrededor de las 9 de la mañana, los trabajadores del (IEEJAG-INEA) llegaron a las oficinas centrales de la institución, ubicadas sobre la avenida Ignacio Ramírez, en el centro de la capital, colocaron pancartas en el edificio y se decretaron en paro laboral, en respuesta recibieron el ofrecimiento de una reunión con el Secretario General de Gobierno, Saúl López Sollano.

“Lamentablemente el secretario fue muy descortés, pues a la hora que tenía que atendernos primero recibió a la directora del IEEJAG y su comitiva, finalmente cuando entramos nos escuchó, nos dijo que tenía otra reunión se paró de la mesa y se fue”.

Ante la situación los trabajadores del IEEJAG decidieron también levantarse de la mesa de trabajo y no seguir dialogando con la directora a quien no reconocen como un interlocutor viable.

“Hoy vimos que el secretario general de Gobierno tampoco es una persona responsable, ya que no se comprometió a nada, no firmamos ninguna minuta es decir cree que sólo por escuchar ya se resuelven los problemas y no es así, él tiene que ofrecer la solución y no lo hace”.