Trabajadores del gobierno demandan a David Martínez por inacciones

Empleados del gobierno del estado demandaron a su dirigente sindical, David Martínez Mastache, que no permita que la pandemia de coronavirus sea el pretexto para que no se otorguen beneficios que las bases trabajadoras han ganado con muchos años de lucha y gestión, ello porque hasta este momento no ha logrado que se informe sobre el incremento salarial del 2020.

Los trabajadores especificaron que David Martínez es el encargado de hacer la gestión ante las autoridades estatales de finanzas y tradicionalmente el anuncio del incremento se hace a principios del mes de junio para que en la segunda quincena reciban el retroactivo de ese incremento.

El incremento es de suma importancia para los trabajadores porque de él se derivan otras prestaciones salariales como los bonos de antigüedad, el aguinaldo, primas vacacionales entre otros.

Los quejosos quienes por temor a represalias pidieron no mencionar sus nombres indicaron que en este momento ya se tiene un retraso con el incremento salarial que no se ha pactado entre el sindicato y el gobierno del estado, “sabemos que hay una crisis generada por la pandemia de coronavirus pero el estado tiene la capacidad de mantener activas todas las prestaciones y desde que presentó la propuesta de gasto, a finales del año pasado ya proyecta hacer este gasto con el incremento salarial”.

Destacaron que quienes recibirán estímulos pro años de servicio recibirán el mismo monto que los que recibieron el año pasado cuando este beneficio siempre ha tenido un incremento aunque sea pequeño comparándolo con el año anterior.

“No negamos que hay circunstancias especiales en este momento debido a la emergencia sanitaria, pero David Martínez es el representante de todos nosotros y tiene que hacer ese trabajo ante el estado para garantizar que no se quite ninguno de nuestros derechos que ya hemos ganado por las luchas de muchos años”.

Indicaron que como trabajadores siempre han respondido al llamado de sus dirigentes cuando se les pide apoyo y lo harán si es necesario salir a las calles, o hacer algún tipo de manifestación aún en este momento de pandemia.

Finalmente resaltaron que a otros sectores del gobierno como el de educación ya se les autorizó el incremento y les pagaron el retroactivo, siendo también trabajadores del gobierno del estado, eso demuestra que si existen condiciones para tener un aumento, sólo hace falta que el dirigente haga la labor que le corresponde.