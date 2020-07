Trabajadores del estado no regresarán a laborar el 03 de agosto: SEFINA

El Secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Guerrero, Tulio Pérez Calvo, informó que, los trabajadores del estado no regresarán a laborar el 03 de agosto como se tenía previsto a las oficinas, debido a que la posible de contagios sigue alta en los principales municipios.

Al participar en la conferencia diaria de actualización de casos, el funcionario estatal, señaló que, el receso en las dependencias continuará hasta nuevo aviso, sobre todo en aquellos trabajadores que padecen alguna enfermedad como diabetes, hipertensión arterial o algún otro mal cardíaco.

"No hay condición para regresar a los trabajadores a sus áreas son poco más de 3 mil empleados los que se concentran en Palacio de Gobierno, debe continuar el receso y aislamiento para protegernos, sobre todo quienes padecen enfermedades crónico degenerativas", explicó.

Por otro lado, Pérez Calvo, llamó a la población de la Costa Chica a no participar en las fiestas patronales, porque se aglomeran y no guardan la sana distancia no utilizan cubre bocas, lo que puede ocasionar el aumento de casos en las próximas semanas.

Asimismo, recordó que, los comedores comunitarios extendieron hasta el 15 de agosto su funcionamiento, por lo que seguirán sirviendo más de 13 mil 500 raciones de alimentos calientes todos los días a las familias más pobres de la entidad sureña.