Trabajadores de la Fiscalía protestan por falta de pago

Alrededor de 50 trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) tomaron sus oficinas para exigir el pago de salarios y prestaciones de fin año.

Laurentino Trinidad, uno de los líderes del movimiento manifestó que el 9 de diciembre la Fiscalía debió pagar las dos quincenas de diciembre, el aguinaldo, la prima vacacional y un bono navideño.

Los trabajadores bloquearon los tres acceso de las oficinas ubicadas en la colonia El Potrerito, sobre el bulevar René Juárez Cisneros para presionar el pago de las prestaciones.

Los trabajadores señalaron que se trataba apenas de una pequeña representación de trabajadores, pero que en total son más de 2 mil los que tienen la misma problemática.

Laurentino Trinidad dijo que en más de 20 años está situación no se había presentado en la Fiscalía, y que de acuerdo con el gobierno estatal, ya había transferido el recurso a la Fiscalía pero que no se sabía porque no se había iniciado la dispersión de los pagos.

Mientras se realiza la protesta, una comisión de la sección séptima del SUSPEG, sostiene una mesa de trabajo con el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez para establecer acuerdos.

La misma protesta se replicó en las oficinas de la Fiscalía en Acapulco, donde trabajadores exigen el pago inmediato de prestaciones.