Trabajadores de CAPACH toman instalaciones por segundo día consecutivo

Por segundo día consecutivo trabajadores de la Comisión de Agua potable y Alcantarillado e Chilpancingo mantuvieron tomadas sus instalaciones técnicas y administrativas para demandar el inmediato pago de salarios y prestaciones que les adeudan, asimismo exigen la renuncia de la directora Irma Lilia Garzón Bernal a quien señalan de malversar los recursos del organismo.

Los manifestantes advirtieron que si en las próximas horas no se les resuelve de manera favorable el pago de salarios incrementarán el nivel de la protesta y cerraran los sistemas de bombeo de Acahuizotla y Mochitlán con lo que dejarían sin abasto de agua a toda la ciudad. Estado Maestros fuera de FONE protestan en demanda de pago de salarios

El reclamo de los trabajadores es el pago de las dos quincenas correspondientes al mes de agosto, y aseguraron que en la primera se pagó sólo a la mitad de los trabajadores y de la segunda a ninguno.

Además exigen el pago de despensas mensuales desde marzo a la fecha, además de bonos que están establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo y no se les han entregado.

Durante la mañana de este miércoles los paristas tomaron las oficinas centrales, el área técnica y los tanques de almacenamiento de la colonia Viguri y durante este día valorarán extender la toma a las captaciones en Mochitlán y Acahuizotla.

Cabe señalar que la directora del organismo Irma Lilia garzón Bernal ha dicho que no les paga no porque no quiera sino porque el organismo no está generando los recursos para solventar la nómina, pues sólo recaudan tres millones y medio de pesos por mes y para solventar la omina se requieren 4 millones 100 mil pesos.

Además de que en el último mes se tuvieron que utilizar recursos para el pago al Instituto Mexicano del Seguro Social que amenazó con embargarlos si no realizaban las aportaciones patronales que les corresponde.