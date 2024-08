Toman el SNE de Zihuatanejo para exigir mejoras laborales

Trabajadores del Servicio Nacional del Empleo (SNE) en Zihuatanejo cerraron sus oficinas de manera indefinida para exigir mejores condiciones laborales y denunciar la falta de prestaciones de ley. Según Juan Axinicuilteco García, analista B de la lista de raya, los empleados del SNE en Guerrero se enfrentan a una situación precaria en la que, a pesar de ser responsables de promover los derechos laborales ante las empresas, ellos mismos carecen de los beneficios básicos como seguridad social, bonos y pagos oportunos.

Axinicuilteco García manifestó su descontento al señalar que, hasta el momento, no se les ha pagado el salario correspondiente debido a la falta de presupuesto, lo que consideran un argumento injustificado. “Nos obligan a que les digamos a las empresas que deben dar prestaciones a todos los trabajadores, cuando nosotros no las tenemos. No tenemos derecho a la seguridad social, ni a un bono, y los pagos de nuestros salarios son retrasados porque argumentan que no hay presupuesto para el SNE Guerrero”, declaró.

La protesta también responde al hostigamiento laboral que, según los manifestantes, proviene de sus superiores, Axinicuilteco García explicó que los jefes, incluidos el secretario y la delegada administrativa, ejercen presión para que los empleados no expresen su descontento ni demanden mejores condiciones laborales. Esta situación ha llevado a los trabajadores a tomar la decisión de paralizar sus actividades hasta que se les otorgue una audiencia directa con la gobernadora del estado.

Hace aproximadamente un año, los trabajadores del SNE en Zihuatanejo entregaron personalmente un oficio a la gobernadora, exponiendo las difíciles condiciones en las que trabajan. Sin embargo, hasta la fecha, no han recibido respuesta alguna. “De alguna manera, ella delega la responsabilidad al secretario o a la delegada, y la única respuesta que nos dan es que no hay presupuesto, que no estamos dentro del presupuesto. Sabemos que hay presupuesto, que hay dinero para operar normalmente las oficinas del SNE Guerrero, pero no se usa para mejorar nuestras condiciones”, expresó Axinicuilteco García.

El malestar no es exclusivo de Zihuatanejo; las ocho coordinaciones del SNE en Guerrero enfrentan las mismas dificultades. Los trabajadores también lamentaron que, a pesar de las promesas del presidente de la república de acabar con el outsourcing, el SNE Guerrero continúa utilizando un presupuesto bajo ese esquema.

Los manifestantes hicieron un llamado a la gobernadora para que visite todas las coordinaciones y constate personalmente las condiciones en las que trabajan. “En ocasiones, tenemos que poner de nuestro propio sueldo para realizar nuestra labor de campo, y eso es inaceptable cuando ni siquiera nos pagan el salario mínimo”, agregó Axinicuilteco García.

En Zihuatanejo, el SNE ofrece servicios a la población en áreas como bolsa de trabajo, vinculación laboral, empleos en el extranjero y talleres para buscadores de empleo. Sin embargo, ante la falta de interés de las autoridades para resolver sus demandas, los trabajadores se han visto forzados a recurrir a esta medida de protesta para visibilizar su situación.