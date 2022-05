Toma CETEG oficinas de la SEG

Miembros de la llamada Coordinadora Sectorial de la Región de la CETEG, tomaron oficinas de la SEG para exigir que se cancele la imposición de Erica Uriostegui como titular de la Dirección General Operativa de Educación Media Superior y Superior, durante la toma de instalaciones quemaron llantas, lo que generó una enorme columna de humo negro.

Los alrededor de 30 docentes de la fracción cetegistas iniciaron la protesta desde la madrugada de este miércoles, y a través de sus redes sociales estuvieron alertando de la posibilidad de que grupos de choque del SNTE acudieran a confrontarlos en defensa de la recién designada funcionaria.

Los cetegistas cerraron con candado las oficinas./ Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Los quejosos indicaron que Erica Urióstegui Cuenca se ha desempeñado como delegada sindical de la Normal "Rafael Ramírez", por lo que advirtieron que si se presentaban miembros del SNTE a tratar de desalojarlos prenderían fuego a todo el edificio situado atrás del ex Ineban.





Uno de los docentes dijo que la CETEG no propone a ningún funcionario, mucho menos lo defiende, porque estamos en contra del nombramiento de manera sorpresiva y era una manera de imponer a funcionarios que tienen pasados "oscuros".

Los quejosos insistieron en que se trata de un nombramiento unilateral y en lo "oscurito", porque ya se tenía desde el dos de mayo pero no lo habían presentado porque sabían que la base se pondría, ya que no es una persona que proyecte capacidad para enarbolar los principios del nuevo gobierno de no robar, no mentir y no traicionar a la base trabajadora.