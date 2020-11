Todas las ferias de diciembre están canceladas, reitera Héctor Astudillo

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, confirmó que, todas las ferias de navidad y año nuevo en las siete regiones del estado quedan suspendidas hasta el 15 de enero del 2021, entre ellas las de juegos mecánicos que se instalaban en municipios como Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo.

Al encabezar la conferencia diaria de actualización de casos de Covid-19 desde Acapulco, el mandatario estatal, explicó que, no se permitirá ningún evento que implique grandes concentraciones de personas y las ferias fomentan en esto porque acuden familias enteras a ellas, por eso se publicó el decreto en el Periódico Oficial del Estado. Local Las piñatas, una tradición a punto de romperse

“El decreto es muy claro, no existe la posibilidad de que se hagan eventos de grandes concentraciones, la idea es que no se aglomeren las personas porque ahí es donde se dan los contagios, tampoco las ferias no solo la de Chilpancingo está cancelada si no todas las que se dan desde ahora y hasta el 15 de enero”, expresó.

Astudillo Flores, señaló que, continúa llegando turismo a los diversos destinos de Guerrero como Acapulco, Zihuatanejo y Taxco de Alarcón, por lo que los exhortó a utilizar cubrebocas, respetar la sana distancia y lavarse las manos de forma constante, mientras tanto los operativos van a continuar en los accesos de playa.

Asimismo, el gobernador felicitó la labor que ha realizado el secretario de salud, Carlos de la Peña Pintos, quien dijo por más de ocho meses se ha mantenido muy activo y recorriendo los hospitales y clínicas de salud en el seguimiento diario a la emergencia sanitaria por Covid-19, además de participar en la conferencias diarias.

Señaló que, todos sus funcionarios continuarán acudiendo a las comparecencias a la Cámara de Diputados para que defiendan su trabajo y contesten preguntas de los legisladores sobre las dudas que tengan en torno al desempeño de sus funciones en cada una de las dependencias.