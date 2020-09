Titular de Sedesol da positivo a Covid-19

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del gobierno del estado, Mario Moreno Arcos, dio positivo a la prueba de Covid-19, según confirmó a través de su cuenta de redes sociales este sábado por la mañana.

El funcionario estatal en un Tweet dio a conocer un corto mensaje: “quiero informarles que resulte positivo al Covid-19. Afortunadamente me encuentro bien”. Estado A partir del lunes, antros, bares y discotecas de Acapulco deben cerrar: SSA

En el mismo mensaje precisó que, “desde el primer momento me he sujetado a una cuarentena rigurosa para no poner en riesgo a mi familia, a mis colaboradores y mis paisanos en general”.

El funcionario estatal, Moreno Arcos, rubrica su mensaje que dirigió a los guerrerenses, a cuidarse mucho, “esto no es un juego, Seguimos pendientes”.

La noticia la da a menos de 24 horas de que Guerrero regrese a color naranja, debido al incremento de contagios de coronavirus, atribuido al relajamiento de las medidas sanitarias.