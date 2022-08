Tinacos de Norma Otilia están más caros que en las ferreterías

Los supuestos programas sociales que lanzó el gobierno de Norma Otilia Hernández Martínez para "apoyar" a personas de escasos recursos en la adquisición de material de Construcción láminas y tinacos, resultan ser más caros que lo que puedes adquirir en una tienda si ningún descuento.

En las últimas semanas el gobierno de Norma Otilia a través de su áreas de programas sociales emitió una convocatoria para que quienes quieran adquirir materiales, acudan al ayuntamiento o llamen a números del ayuntamiento, sin embargo los usuarios han denunciado que sus precios son muy altos.

"Tal parece que no se trata de una acción de gobierno sino de una empresa dedicada a la venta de materiales que está lucrando desde el municipio", señaló el líder de Antorcha Campesina en Chilpancingo Conrado Hernández.

El señor Jorga González Balbanera, relató que intentar acceder al programa le dejó una mala experiencia, pues antes de que iniciara el periodo de lluvias acudió al área de programas sociales para adquirir un tinaco, sin embargo se llevó la sorpresa de que además de que estaba 100 pesos más caro que en una tienda comercial, había el requisito de comprar un paquete de productos que ascendía a casi 4 mil pesos.

"Yo sólo tenía para el tinaco y no me lo quisieron vender tenía que comprar una bomba y una carretilla que en realidad no las utilizaría".

De acuerdo con la última publicación del programa que hicieron el tinaco de mil 300 litros dentro del programa tiene un costo de mil 650 pesos, sin embargo localizamos propaganda de una ferretería que se encuentra al sur de la ciudad, cerca del CBTIS y el mismo tinaco de la misma marca y de la misma capacidad lo oferta en mil 550, es decir cien pesos menos que en el programa social, donde se supone que sería más barato como ayuda a los más desprotegidos.