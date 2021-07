Tercera ola de contagios de Covid-19 es de los no vacunados: SSA

Al señalar que en está tercera ola de contagios, es la pandemia de los no vacunados, el secretario de salud de Guerrero, Carlos de la Peña Pintos dijo que se ha registrado un incremento en las defunciones, principalmente en adultos mayores no vacunados y que no quisieron hacerlo.

Este lunes, la dependencia estatal reportó 240 decesos por COVID-19, cifra similar con la que se cerró en el mes de abril. Local Molestos transportistas por falta de apoyo durante pandemia

Durante la conferencia semanal de actualización de datos de COVID-19, El funcionario estatal comentó que también se está presentando la enfermedad entre personas de 15 a 44 años de edad, jóvenes y adultos que todavía no están vacunadas y personas mayores que no quisieron vacunarse, “esta pandemia es la pandemia de los no vacunados”.

Dijo que en la última semana hasta el 18 de julio, se reporto 142 defunciones y se tuvo un incremento, pero en lo que va de la pandemia se tiene un registro de 4 mil 689 decesos.

En Guerrero se tiene un total de 48 mil 243 casos confirmados de COVID-19 y 2 mil 898 casos activos.

En las últimas 24 horas se han reportado 187 casos nuevos confirmados, un incremento al día anterior del 0.4% y que se distribuyen en 10 municipios donde Acapulco reporta 921 casos activos, seguido de Chilpancingo con 700 casos y posteriormente Tecoanapa con 420 casos y en Zihuatanejo con 84 casos.

De la Peña Pintos, informó que en cuanto a la hospitalización se tiene 409 hospitalizados en cama Covid y de los cuales 360 están graves y 49 hospitalizados en estado crítico, es decir intubados; También se tiene 469 pacientes en camas no Covid.

Comentó que en Guerrero se tiene ocupadas el 59% en camas generales y un 30% de camas con ventilador.

El titular de salud en el estado, advirtió que aquellas personas que ya se vacunaron se pueden enfermar de Covid -19, “así como se han reportado casos de contagios, también hemos tenido defunciones a pesar de estar vacunados y esto por no llevar acabo los cuidados necesarios para protegerse”.

Positivos a Covid-19 no se pueden vacunar

Por otra parte, el secretario de salud de Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, Señaló que si una persona recientemente se vió contagiada por la enfermedad del Covid-19 después de 14 o 15 días puede vacunarse.

Explicó que por lo regular se esperan tres meses para poder vacunarse, pero no hay ninguna afectación que contra indique que pueden inmunizarse después de los 15 días, una vez que la personas estuvo enferma por el virus.

“Saliendo de este proceso y si no hubo complicaciones con la enfermedad, y si salió adelante pueden pasar tres meses que aproximadamente se calcula que dura esta inmunidad que ha causado la enfermedad, pero también pueden vacunarse pasando este proceso de los 15 días o 16 días y no hay ninguna contra indicación ya pasando este proceso”, precisó.

Explicó que la vacuna contra el COVID-19 ayuda mucho a evitar complicaciones y casos graves de la enfermedad, por lo que insistió en que se deben de seguir cuidando con las medidas sanitarias y también evitar los lugares cerrados y favorecer la ventilación, el cual es una parte fundamental para evitar los contagios.