Tengo las manos limpias, es un golpe bajo: Félix Salgado

En tono seguro, el precandidato de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Félix Salgado Macedonio, aseguró que tiene las manos limpias, que es un asunto político y un golpe bajo la acusación que le hacen por el delito de violación.

Lo anterior lo reveló en un encuentro informal con seis representantes de distintos medios de comunicación, en donde aceptó tocar el tema sobre la acusación que le hacen y que ha sido utilizada para tratar de que se le retire la precandidatura a la gubernatura del estado. Estado Llegan a Guerrero las primeras vacunas anti Covid-19

Sin ahondar en los pormenores de los hechos, el oriundo de las Querendas, Región de Tierra Caliente, aseguró que se trata de una cortina de humo, "en realidad estoy limpio y aquí tengo mi carta de antecedentes no penales", la cual traía una de sus hijas y se la entregó para que la mostrara.

Fue todo lo que dijo, pues previamente había aclarado que no iba a hablar más del tema y que se enfocaría a realizar sus recorridos por los distintos municipios del estado, para preparar la logística de su campaña política, una vez que se lleguen los tiempos que marca el órgano electoral.

Aunque la filtración de la existencia de la carpeta de investigación que fue integrada en el 2016, se hizo desde mediados del 2020, previo el inicio del proceso electoral, pero tomó fuerza cuando fue declarado ganador de la encuesta y virtual candidato de Morena.

A partir de ese momento, inició lo que ha calificado Salgado Macedonio como guerra sucia, pero que asegura no impedirá que haga realidad su aspiración de gobernar Guerrero, "el pueblo pone y el pueblo quita y es el pueblo el que está marchando en este gran proyecto".

El senador con licencia Salgado Macedonio, hizo un llamado a los ex aspirantes a parar el "fuego amigo" y sumarse al proyecto político que él encabeza para que la Cuarta Transformación llegue a Guerrero, esto durante su visita a Zihuatanejo.

Ahí, los periodistas que cubrieron el acto le pidieron también su opinión sobre la campaña en su contra para quitarle la candidatura.

"No, no hay ninguna posibilidad; yo llamo a todos mis compañeras y compañeros y a los del fuego amigo a que veamos con altura de miras el proyecto que viene. El proyecto no es de Félix, es un proyecto de la Cuarta Trasformación", respondió.