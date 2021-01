Temen revictimización de mujer presuntamente violada por Félix Salgado

Integrantes de colectivos feministas de la entidad, externaron su preocupación, debido a que medios de comunicación y políticos están entrando a la difamación de una mujer que presuntamente fue víctima de violación por parte del virtual candidato de Morena a la gubernatura por Guerrero, Félix Salgado Macedonio y la están revictimizando.

La feminista, académica y abogada, Josabeth Barragán Torres dijo que le preocupa que las mujeres estén impulsando y tomando este caso como “si ser violador en nuestro estado fuera una cualidad y no una vergüenza”. Estado Protestan mujeres en la Fiscalía contra Félix Salgado

En entrevista, la también galardonada con el premio Antonia Nava de Catalán que otorgó el gobierno del estado en el 2020, lamentó que medios de comunicación no están informando sino le están entrando a la difamación de la mujer, que fue presuntamente víctima de violación, y han salido notas “misóginas” y burlándose de ella.

También consideró que algún contendiente a un cargo de elección popular, le está dando un uso político a este caso de violación cometido presuntamente por el ex senador, Félix Salgado Macedonio y no se están preocupando porque haya justicia a favor de la víctima, reparación del daño o no haya repetición del hecho.

“Consideró que algún contendiente le está dando un uso político a ese asunto, vio el asunto y dijo de aquí soy para que bajará este candidato (Félix Salgado) de la candidatura. Le están dando un sesgo político”, precisó.

Barragán Torres, dijo que como feministas se debería de estar exigiendo que se dé agilidad a la carpeta de investigación y que se determine lo que en su derecho corresponda.

“Corremos el riesgo con que nos salga de que no hay prueba, que ha pasado demasiado tiempo. Vi que salió otra denuncia de 1998 o puede prescribir. La más reciente del 2016. Entonces no es posible que se esté apoyando a personas con esos antecedentes”.

Advirtió la catedrática que el mensaje que está dando es una invitación muy clara de impunidad y de repetición de cometer un presunto acto delictivo y “es muy grave que se esté promoviendo para el gobierno a una persona con estos antecedentes”.

Como mujeres, refirió que se debería de adoptar una postura a favor de las víctimas.

“La ley general de víctimas señala que la víctima tiene el derecho de presunción de buena fe y deben de ser creídas y quienes ahorita están denostado a la víctima pues la están poniendo en medio y la están re victimizando, se están burlando de ella en redes, la están desprestigiando y no se ponen a pensar todo el daño que le pueden estar causando”, precisó.

Señaló que al sacar la denuncia de la víctima de violación a la luz pública también se está revictimizando porque “las carpetas de investigación deben de ser secretas”.

“Que se agilice y que se resuelva conforme a derecho y conforme a las pruebas que existen y que se ofrecieron en su momento”, insistió la abogada y feminista, Josabeth Barrán Torres.