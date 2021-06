Temen que Ley de Matrimonio Igualitario “siga en la congeladora” en Guerrero

La Asociación de Homosexuales, Lesbianas del Estado de Guerrero consideró que es muy difícil que en la próxima legislatura, en su mayoría conformada por el partido Morena, aprueben la iniciativa de los matrimonios igualitarios y “siga en la congeladora”.

El presidente de la Asociación, Alberto Serna Mogollón, recordó que el tema del matrimonio igualitario se viene impulsando desde hace año y la primera diputada local del PRD que lo subió al pleno fue Roxana Mora Patiño, sin embargo no tuvo frutos y se mandó “a la congeladora “ porque la misma comunidad LGBT estuvo en desacuerdo con esta iniciativa. Local Acapulco tendrá la primera Carrera en Tacones LGBTTTIQ+

Dijo que en cada legislatura, algunos diputados locales suben a tribuna y vuelven a proponer está iniciativa de Ley del Matrimonio Igualitario pero no se discute ni se aprueba.

Comentó que 10 diputados locales y ocho activistas se reunieron y se les manifestó que no estaban de acuerdo con la iniciativa del diputado local por Morena, Moisés Reyes Sandoval porque no la había cabildeado con la fracción de su partido y no se había discutido en el pleno la estructuración de la iniciativa ni como se estaba formando.

Refirió que los legisladores han querido cambiar el nombre a la iniciativa de Matrimonio Civil Igualitario por Pacto Social o Sociedad en Convivencia y no se le quiere agregar el tema de la adopción, acceder a una vivienda digna mediante Infonavit y Fovisste y que a sus parejas se les brinde seguridad social, el cual es por lo que están luchando.

El líder de la comunidad LGBT, dijo que no ven con buenos ojos que la próxima legislatura del estado vaya a tener frutos la iniciativa de Matrimonios Igualitarios porque no hay aliados con este sector.

“Tenemos que luchar para que esta nueva legislación retome el tema y tenemos que sensibilizarlos y porque queremos dar a conocer los beneficios que buscamos de lo contrario seguirá en la congeladora”.

Lamentó que dentro de las cinco diputaciones plurinominales que era para los Grupos vulnerables y que ingresarían en la próxima legislatura, no hay ninguna que cumpla con este requisito.

“Vergüenza les debería de dar a todos los diputados y diputadas locales que entraron por la vía pluriomoinal de todos los partidos porque no representan ni forman parte de los grupos vulnerables con discapacidad, población Afromexicanas , ni indigenas, migrantes ni forman parte de la comunidad LGBT”.

Dijo que es importante que se tenga representantes de la comunidad LGBT abiertamente en el Congreso del estado porque nadie va luchar por los derechos de la comunidad cuando no son ni Gay ni Lesbiana.

“Nadie va luchar por nuestra sentir sino lo han vivido y si lo vemos muy difícil y que va ser una labor titánica nuevamente y tenemos que empezar desde cero para exigir que se aprueba la ley de Matrimonio Igualitarios”, precisó.

Sin embargo, Alberto Serna Mogollón, dijo qué hay una “luz de esperanza” con la gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda, quien ha sido una aliada durante más de 20 años con la comunidad LGBT y confían que sea la impulsora de esta iniciativa ante los diputados locales de Morena y se apruebe por unanimidad.