Temen nueva ola de contagios tras la Semana Santa

Médicos que atienden la pandemia por Covid-19 desde marzo del 2020, advirtieron que, la apertura total al turismo para la temporada vacacional de semana santa representa un riesgo de que se produzca una segunda ola de contagios como ocurrió en diciembre pasado, donde los casos se salieron de control, así como la hospitalización y fallecimientos por esta enfermedad.

Los profesionales de la salud aseguraron que, la mayoría de los visitantes no respetan las medidas sanitarias para evitar contagios de coronavirus, toda vez que se han negado a utilizar el cubrebocas, respetar la sana distancia y lavarse las manos, lo que representan un peligro latente para todos.

“Claro que se puede dar una segunda oleada, esto no ha terminado, quien piense que, por estar en semáforo amarillo, la enfermedad ya no está, se equivoca, con los miles de turistas que se esperen lleguen en la semana santa, otra vez vamos a subir en contagios porque la gente en la playa y la costera no se está cuidando”, explicó, Saúl González, médico cirujano.

Por su parte, la doctora Eloísa Sánchez, destacó que, si no se aprendió la lección del mes de diciembre, para mediados de abril la situación empeorará con algún rebrote fuerte, sobre todo en Acapulco e Ixtapa – Zihuatanejo que serán los centros turísticos más visitados por los paseantes.

Ambos médicos recomendaron a todos los prestadores de servicios turísticos y taxistas protegerse de forma total usando doble cubrebocas, gafas o careta para cuidar sus ojos, porque son ellos los que corren el mayor peligro al brindar el servicio directo a los paseantes que provienen de lugares con mayor incidencia de casos.

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades estatales para que garanticen los operativos en centros turísticos y puedan obligar a los vacacionistas a cumplir con las medidas preventivas, principalmente el uso de cubrebocas, de lo contrario el riesgo será latente de una segunda ola de casos para mediados y finales de abril.