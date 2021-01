Taxco e Iguala, municipios con más crecimiento de casos de Covid-19: HAF

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, advirtió que, son los municipios de Taxco de Alarcón e Iguala de la Independencia en la región Norte, los que más crecimiento tienen en contagios, hospitalización y fallecimientos por Covid-19, por lo que llamó a las familias a no salir de casa si no es necesario.

Al encabezar la conferencia diaria de actualización de casos desde Zihuatanejo, el mandatario estatal, explicó que, han sido semanas difíciles de la pandemia, y pidió a los ciudadanos hacer su parte para evitar más contagios y muertes en los hospitales derivado de esta enfermedad. Local Grave irregularidad vacunación del personal administrativo del ISSSTE: Carlos de la Peña

“A todo Guerrero mi recomendación es cuidarse, pero especialmente en Taxco e Iguala, si no tienen a que salir no salgan, Taxco es el municipio que reporta el mayor crecimiento de los casos, no salgan recuerden que, aquí en Zihuatanejo tuvimos una crisis de contagio y recuperamos la estabilidad pero no se confíen”, expresó.

Astudillo Flores, adelantó que, para los meses de febrero y marzo se tendrá programada la vacunación para adultos mayores y también se tomará en cuenta a los médicos que laboran en hospitales privados y que están atendiendo a pacientes con Covid-19, para que disminuyan el riesgo de contagio.

Durante la transmisión número 280, recalcó que, este viernes continúo la vacunación en los diversos hospitales Covid del estado, por lo que prevén que, hoy se concluya con la aplicación de la primera dosis y dentro de 21 días llegará un lote más del biológico para la segunda dosis que completaría la vacunación del personal de salud.

Astudillo Flores, acudió a Zihuatanejo donde entregó la rehabilitación de una unidad deportiva donde construyeron una pista para correr, lo que permitirá a los ciudadanos hacer ejercicio al aire libre durante esta emergencia sanitaria por Covid-19.