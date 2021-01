Tardíos resultados de pruebas PCR, denuncian

Más de 40 días tardaron en entregar resultado de la prueba Covid a un paciente que solicitó el estudio en el módulo que se instala en el quiosco de la alameda Francisco Granados Maldonado, el resultado fue positivo pero cuando se lo informaron ya no le sirvió de nada pues el tiempo de incubación y permanencia del virus ya había pasado.

Federico Cuevas Nava, relató a este reportero que desde el 24 de noviembre del 2020, presentó síntomas como fiebre y dolor de garganta, acudió al médico para que lo revisaran y le indicaron que podría tratarse de un cuadro de Dengue pues sus plaquetas se encontraban por debajo del indicador. Estado Llega Guerrero a los 27 mil 308 contagios de coronavirus y 2 mil 799 fallecimientos

El día 27 de noviembre decidió acudir a solicitar la prueba para covid-19, le fue tomada la muestra y le indicaron que en unos días le llamarían para informarle el resultado, también acudió a un laboratorio para hacer el seguimiento de sus plaquetas y estás ya se encontraban en los parámetros normales lo que le indicaba que no se trató de dengue.

De manera personal decidió aislarse para evitar transmitir su padecimiento a otras personas y estuvo insistiendo para preguntar sobre sus resultados en el centro de salud de Tequicorral que es a donde el personal que le tomó la muestra le indicaron que los enviarían.

La respuesta recurrente que recibió fue no han llegado y no han llegado, por eso el 7 de diciembre acudió a un laboratorio privado a realizarse una prueba de sangre y ahí le dieron el mismo día la noticia de que estaba contagiado.

Tomó las previsiones, pidió asesoría médica, para entonces ya no tenía fiebre, su oxigenación en la sangre era normal y no había más síntomas, se mantuvo con las previsiones durante el mes de diciembre y en dos ocasiones más fue a pedir informes sobre su resultado al centro de salud, donde volvieron a decirle que no habían llegado.

"un joven llamó a la oficina central y le dijeron que me informara que al parecer era positivo pero que mi documento aún no lo emitían".

Finalmente el 11 de enero volvió a presentarse en el centro de salud de Tequicorral y sus resultados ya estaban listos, "jamás me llamaron para decirme que ya estaban, me los entregaron porque estuve pasando a preguntar, y cuando me los dieron le pregunté a la persona, qué hago con ellos, casi dos meses después, los pongo en un cuadrito, dijo que no sabía, que su trabajo es entregarlos y ya".

Federico Cuevas, señaló que es un absurdo que se ofrezcan estas pruebas si te van a dar resultados 40 días después cuando ya no sirven para nada, se supone que son para que quienes resultan positivos tomen todas las precauciones y se atiendan pero 40 días después ya para qué, "estoy seguro que muchos reciben su hoja cuando ya murieron, o como en mi caso cuando ya pasó la enfermedad".