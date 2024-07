Taponamiento de alcantarillas en Chilpancingo es por la basura: PC

Las afectaciones que dejó la lluvia en calles, avenidas y hogares de Chilpancingo fueron causa de la basura que la población tira en las calles aseguró el coordinador de Protección CIvil en el municipio de Chilpancingo Sergio del Moral Benítez.

Explicó que el principal problema de Chilpancingo es la misma población que tiene la mala costumbre de dejar su basura en las calles, que no hace un correcto manejo de sus residuos depositándolos en el camión recolector y que en las calles desde sus autos tiran sus desechos, todos estos son arrastrados por el agua, se acumulan en las alcantarillas y terminan taponando el paso del agua.

Resaltó que las barrancas se han limpiado previo al temporal de lluvias por eso no generaron mayor afectación en hogares y en poco tiempo se está restableciendo la normalidad en zonas complicadas como la Colonia Tatagildo y Zapata donde fue mucha tierra la que bajó desde la parte alta, pero estas afectaciones no existirían si la población no tirara basura que afecta los drenajes.

La lluvia en Chilpancingo inició alrededor de las dos de la mañana y duró tres horas de manera intensa ello derivó en que se ocasionaran encharcamientos en calles y avenidas, así como deslaves en diversas partes de la ciudad confirmó la Coordinación municipal de Protección civil.

De acuerdo con el titular la afectación más fuerte que dejó la lluvia dejó fue en el bulevar Vicente Guerrero a la altura de la colonia Tatagildo, donde el escurrimiento de agua ocasionó deslaves en las colonias de la parte alta y la tierra invadió los carriles de la carretera, esto genera un tráfico muy lento que ha estado a punto de generar accidentes por lo que el personal trabaja en la zona con maquinaria pesada y se espera que en unas horas todo se restablezca, señaló el funcionario.

Otra zona afectada fue la colonia Zapata donde el agua generó el arrastre de dos vehículos que impedían el paso en calles de la zona, estos fueron retirados por personal de bomberos para restablecer la circulación en las calles de la colonia.

En la colonia La esperanza otro vehículo fue arrastrado por el agua que escurrió en las calles del asentamiento.

En la colonia Cooperativa hubo taponamiento de alcantarillas que ocasionaban que el agua se regresara al interior de los hogares, pero fue atendida durante la misma noche y todo regresó a la normalidad.