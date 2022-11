"Tania Paloma" ya no quiere ser vista como extraterrestre

Los grupos de la diversidad sexual esperan que no tarde en ser publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado la reforma legal que aprobó el Congreso estatal, para que se puedan concretar los matrimonios entre personas del mismo sexo, y con ello accedan a la protección jurídica que en este momento tienen las parejas heterosexuales.

El director de la Diversidad Sexual del Ayuntamiento de Eduardo Neri (Zumpango), Juan Bello Isidro, quien prefiere ser llamado “Tania Paloma” aplaudió que los diputados del Congreso hayan cumplido su responsabilidad de velar por el bienestar de todos los grupos sociales y aprobaran estas reformas que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo o “igualitarios”.

Y es que dijo que de esta manera, a partir de ahora se evitará que homosexuales y lesbianas sean despojados de los bienes que como parejas adquieran, además de que gozarán de los servicios que otorgan las prestaciones sociales como trabajadores.

Señaló que ahora que el Congreso del Estado decidió finalmente meterle mano a la iniciativa de reformas al Código Civil para permitir los matrimonios igualitarios, Guerrero se suma a la mayoría de los estados del país cuyas legislaciones permiten a homosexuales y lesbianas unirse en matrimonio, "ya que esto permitirá que a la muerte de uno de los cónyuges, quien quede viudo o viuda no queden desprotegidos, y no sean despojados de los bienes que hayan adquirido por parte de familiares de quien falleció".

Y es que dijo que muchas parejas del mismo sexo hacen un patrimonio con muchos esfuerzos, por lo que es justo que quien sobreviva goce de los bienes adquiridos, pero en el estado se han dado casos en que los familiares de un homosexual o lesbiana que fallece se llevan todos los bienes, dejando desprotegida a la pareja a pesar de haber contribuido a la adquisición de los bienes.

El director de la Diversidad Sexual del Ayuntamiento de Eduardo Neri pidió también a la población heterosexual en general a dejar de estigmatizar a los miembros de la comunidad lésbico-gay, porque “los tiempos ya cambiaron, no somos extraterrestres, no tenemos cuernos, no somos verdes ni morado, somos personas igual que ustedes, lo único que nos caracteriza o identifica es la preferencia por las personas de nuestro mismo sexo”.