Suspendieron salarios a policías de Zumpango

Elementos de la policía municipal de Eduardo Neri (Zumpango), que desde hace 14 días iniciaron un paro laboral para demandar mejorar sus condiciones salariales, denunciaron que la alcaldesa Natividad López González, suspendió el pago de sus salarios como un acto de represión a quienes han alzado la voz para demandar tener las prestaciones que marca la ley.

Los policías de Zumpango iniciaron el dos de febrero un paro de labores con la demanda de incremento salarial del 12 por ciento, asimismo que se les otorguen prestaciones sociales como seguro médico, seguro de vida, y ahorro para el retiro, fondo de vivienda y demás prestaciones previstas en la ley federal del trabajo.

La alcaldesa respondió oficialmente que no se tiene recursos para atender estas demandas y que deben regresar a sus actividades sin incremento salarial, sin prestaciones y sin equipamiento.

Los policías actualmente sólo prestan servicio en edificios públicos y en caso de emergencias, no acuden a realizar los recorridos de vigilancia habituales, tampoco hacen las labores de prevención social del delito.

Los uniformados mostraron el equipo con el que trabajan, mismo que no se encuentra en condiciones, desde los vehículos que requieren mantenimiento y las placas de los chalecos balísticos que no son las adecuadas para la labor que realizan y además ya se han caducado, pero se tiene que seguir utilizando porque no se han adquirido nuevas.

La corporación de Zumpango cuenta con 48 elementos distribuidos en dos turnos, además de dos jueces de barandilla que también sufren la retención salarial.

“La retención de los salarios es ilegal y estamos pidiendo que se atiendan nuestras exigencias que no son nada del otro mundo, son cosas previstas en la ley y a las que tenemos derecho”.

Comentaron que por el tema del covid muchos se han enfermado y de sus salario han tenido que cotear la atención, “tenemos el caso de un compañero que su esposa requiere diálisis, y con su salario no alcanza a cubrir el gasto que este tratamiento le requiere, ella podría ser atendida ene l seguro social si la autoridad quisiera firmar un convenio y pagar las aportaciones correspondientes”.

Finalmente, los uniformados anunciaron que el 24 de febrero enviarán una comisión a la ciudad de Iguala para tratar de entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador que estará en esa ciudad en el marco del día de la bandera, a él le pedirán que intervenga para que no se sigan vulnerando sus derechos y reciban las prestaciones que se contemplan en la ley.