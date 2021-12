Suspenden sesión de Morena por falta de recursos

La sesión del Consejo Estatal (CE) de Morena programada para este domingo fue cancelada porque la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) no pagó la renta del salón.

Tampoco hubo respuesta del área para el pago de viáticos a los consejeros que viajarían de diversas partes del estado.

Ante ello, el presidente del CE, Luis Enrique Ríos Saucedo, informó la cancelación del encuentro.

"Al no existir respuesta favorable por parte del Comité Ejecutivo Estatal de Morena y su Secretaría de Finanzas para el pago de la renta del salón, el propietario de dicho inmueble me informó la no disponibilidad del mismo", señaló el también ex diputado en un documento oficial.

"De igual manera, no hay compromiso alguno para el pago de los viáticos los consejeros que viajan, por lo que la sesión programada con fecha 05 de diciembre de la presente anualidad, queda formalmente cancelada".

El documento que circuló entre consejeros, se advierte: "Esperando la reprogramación de la misma una vez que existan las condiciones y el compromiso económico y logístico de las partes antes señaladas, para el desahogo de la sesión correspondiente".

Ríos Saucedo lamentó "la actitud asumida de algunos actores de morena que de uno o de otro modo impiden que sesione nuestro Consejo y que nos impide abordar temas muy importantes como la elección de presidencia y secretarías vacantes, la planeación política del año 2022, la rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos de nuestro partido a lo largo de los últimos tiempos, entre otros".

Esperamos la construcción inmediata de condiciones para sesionar a la brevedad posible; aunque debemos decir que estamos en consulta ante instancias superiores del partido para cómo proceder en caso de las ausencias de consejeros, advirtió.

El documento advierte que "nadie puede estar de acuerdo en sólo gobernarnos con la figura de delegados cuando podemos hacer elección de gente plenamente identificada en la lucha y con comprobada militancia".