Sus cámaras de seguridad grabaron un secuestro y tuvo que huir con su familia

Al menos 40 familias han sido desplazadas de comunidades del valle del Ocotito debido a la violencia que se vive en esta zona por la presencia de grupos delincuenciales que hacen labores de policía comunitaria, entre estos la de María Araceli González, quien su único delito fue que sus cámaras de seguridad grabaran el momento en que secuestraron a su vecino.

La mujer quien hoy vive exiliada de la comunidad de Buena Vista de la Salud, relató que hace 4 años sus cámaras de seguridad grabaron el momento en que miembros de la UPOEG, secuestraron al señor Miguel Ávila Sotelo, por quien pidieron un rescate de 15 millones de pesos y al no poder pagarlo nunca lo volvieron a ver.

Expuso que su domicilio está cerca de un terreno donde don Miguel tenía ganado, y de ahí, un grupo de miembros de la UPOEG quedaron videograbados se llevó, "toda esa información la tiene la Fiscalía, por eso se fueron contra nosotros, nos obligaron a borrar las grabaciones, y el entonces Fiscal Zuriel de los Santos nos ayudó para salir de este pueblo y ponernos a salvo.

Indicó que quienes se lo llevaron se comunicaron con la familia y les pidieron el rescate, que no pudieron pagar, después hicieron comentarios de que no querían asesinarlo pero como estaba enfermo no aguantó.

Y es que don Miguel al momento de su desaparición contaba con 75 años de edad y su salud no era muy buena, por eso su misma familia ha aceptado que en este momento ya perdió la vida, sin embargo no saben dónde está su cuerpo, "nosotros pedimos que nos lo regresen como esté, queremos un lugar donde llorarle y llevarle flores".

Desde hace cuatro años y cinco meses que la familia de don Miguel tuvo que salir huyendo de Buena Vista de la Salud, también arrastraron a la familia de María Araceli quienes no tenían nada que ver en el conflicto pero sus cámaras de seguridad grabaron a los civiles armados que controla la UPOEG llevarse a su vecino y eso los convirtió en blanco de agresiones.

Las familias reclaman al gobierno que genere las condiciones para que puedan regresar a su pueblo recuperar sus propiedades y tener una vida normal y estable.