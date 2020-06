SSA Chilpancingo no avala que iglesias reabra catedrales pero no lo impedirá

El secretario de Salud de Chilpancingo, Abraham Jiménez Montiel, indicó que las actividades no esenciales que se reinicien el próximo lunes serán bajo cuenta y riesgo de quienes las promuevan, debido a que la entidad aún se encuentra en semáforo rojo debido a que no se ha logrado disminuir la cifra de contagios.

Indicó que muchos empresarios, comerciantes e incluso la iglesia han anunciado que reactivarán sus labores, sin embargo como secretaría de salud no avala que esto ocurra porque aún no se tiene controlada la pandemia. Local No iniciarán actividades hoteles y negocios del rubro turístico este 15 de junio

En particular se le cuestionó sobre la postura de la iglesia de abrir las catedrales de Chilapa y Chilpancingo el próximo domingo y estableció que será por cuesta y riesgo de quienes promueven esa actividad.

En la misa el pasado domingo, el obispo anunció que las catedrales se abrirán para empezar a restablecer las actividades en lo que será la nueva normalidad, y de manera paulatina otras iglesias podrían ir sumándose a la apertura para reiniciar las actividades.

Al respecto el secretario de Salud indicó que son muchos los sectores que han estado reclamando poder abrir sus puertas especialmente comerciantes y empresarios, donde incluso ofrecen establecer medidas rigurosas de sanidad y prevención, sin embargo son temas que aún se están valorando porque aún no se ha logrado disminuir la incidencia de contagios.

Agregó que la dependencia a su cargo emitirá los documentos correspondientes informando a los responsables de la Iglesia la situación en que nos encontramos y así no tomen decisiones por falta de información, sin embargo aclaró que no trataran de impedirlo pues el municipio ha hecho todo su esfuerzo por mantener las medidas de prevención y el confinamiento que evite que se multipliquen los contagios.

Cabe señalar que de acuerdo a la proyección de las autoridades de Salud el próximo lunes 15 de junio sería la fecha prevista para que en Guerrero se reinicien con algunas actividades, y de manera paulatina se retome el curso de la nueva normalidad en la que la propia población tendrá que asumir sus medidas de autoprotección para evitar contagios como el uso de cubrebocas y caretas, los procesos de sanitización en sus hogares, y los protocolos de actuación en caso de presentar síntomas de enfermedades respiratorias.