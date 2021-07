Sostienen primer encuentro Héctor Astudillo y Evelyn Salgado

Por primera vez y durante más de una hora, se reunieron los gobernadores entrante y saliente Evelyn Cesia Salgado Pineda y Héctor Astudillo Flores, en la sede del poder ejecutivo, para después ofrecer un breve mensaje a medios de comunicación donde no aceptaron preguntas, para iniciar el proceso de entrega recepción.

Héctor Astudillo recordó que hace un par de días, luego de que el Tribunal Electoral ratificara el triunfo de Evelyn Salgado, hizo el reconocimiento formal de la gobernadora electa y la invitó a tener este primer acercamiento en el que le presentó diversos temas que consideró apropiado que quien dirigirá los destinos de la entidad vaya conociendo. Estado Listo el Congreso para recibir sexto informe de Héctor Astudillo

Además, acordaron que el próximo tres de agosto se realizará el siguiente encuentro en el que se atenderán tres rubros de la administración, primeramente el tema de salud debido a la situación generada por la enfermedad del Covid-19 que se está saliendo de control.

El siguiente tema será el de Seguridad Pública, que en los últimos años ha tenido una puntual atención, que requiere del trabajo diario de las autoridades guerrerenses, finalmente en esa reunión se tratará el tema de administración y finanzas.

En fechas posteriores se vendrán desahogando otras reuniones con temáticas específicas para avanzar en el proceso de entrega recepción que formalmente debe iniciar el día cinco de septiembre y concluir con la toma de protesta de la nueva gobernadora el día 15 de octubre.

Astudillo Flores indicó que su gobierno no tiene ningún inconveniente de realizar las reuniones previas para que toda la información se entregue de la mejor manera y dijo: “mis deseos de que sea su gobierno muy exitoso por el bien de Guerrero”.

Por su parte Evelyn Cesia, agradeció que la reunión se hubiera realizado en un ambiente de cordialidad, con mucha civilidad y respeto, “como debe realizarse un proceso de entrega recepción porque es lo que Guerrero necesita”.

Estableció que hoy el proceso electoral ha concluido y lo que queda es quitarse las playeras partidistas y ponerse todos la playera de Guerrero, “estamos en la misma línea y en la misma ruta del diálogo y agradezco la total disposición”.

“Las comisiones entrantes y salientes estarán en la misma ruta y será con la total colaboración de las comisiones, contarán con todo el apoyo y total coordinación porque es lo que demanda y merece el pueblo de Guerrero”.

Insistió en que su gobierno se habrá de conducir con total transparencia y en apego a los principios de la cuarta transformación de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de Guerrero, finalmente hizo un llamado a la reconciliación y la unidad de los Guerrerenses.

“Siempre vamos a velar por los intereses de Guerrero, vamos en la misma ruta, tenemos un profundo amor por este estado que nos vio nacer”.