Someterá Astudillo a consulta medidas más estrictas para frenar contagios

Recibe las noticias más importantes gratis en tu celular, únete aquí a nuestro canal de Telegram.

Al anunciar que, llevará a cabo una consulta pública para preguntarle a los ciudadanos de los municipios con mayores casos de Covid-19 si se toman medidas más estrictas para disminuir los contagios antes de la temporada vacacional de fin de año, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, adelantó que prefiere ser criticado por las acciones que emprenderá en beneficio de la salud de los ciudadanos que por la omisión que pudiera representar no actuar ante la problemática.

Al encabezar la conferencia diaria de actualización de casos desde Chilpancingo, el mandatario estatal, señaló que, prefiere ser criticado por hacer y no por omisión de no haber llevado a cabo acciones contundentes para proteger a los ciudadanos de las terribles consecuencias que deja el coronavirus. Estado Izan bandera a media asta en memoria de los fallecidos por Covid-19

“Vamos a ser criticados esto lo subrayo mucho por hacer cosas, por hacer acciones en defensa de la salud de los guerrerenses, prefiero mil veces la crítica que, la imperdonable omisión de no hacer nada, aunque haya inconformidad porque no son tiempos nada cómodos, pero no me iré suavecito sin hacer nada”, explicó.

Astudillo Flores, señaló que, la encuesta se llevará a cabo en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala y Taxco de Alarcón, para conocer la opinión de la mayoría de la población, toda vez que, desean llegar a diciembre sin una crisis que ponga en riesgo la llegada de paseantes, porque es una temporada muy importante en materia económica.

Adelantó que, este martes se reunirá con los alcaldes de los municipios con mayores contagios para ponerse de acuerdo y llevar en conjunto las acciones necesarias para disminuir los contagios y la hospitalización, porque la prioridad será la salud de los guerrerenses y salvar el mayor número de vidas posibles.

“Instruí que hagamos una encuesta, una consulta en la que le vamos a preguntar a la sociedad de estos municipios que tienen más contagios, qué hacer tomar medidas más estrictas de aquí a que entre diciembre, para esperar un diciembre que pueda ser mejor en todos los aspectos o nos vamos como estamos y esperamos que nuestra circunstancia pueda ser más compleja y llegamos en crisis”, detalló.

Astudillo Flores, dijo que, además de los resultados de la consulta ciudadana escuchará la opinión de los grupos empresariales, turisteros y los trabajadores de las playas, pero argumentó que las nuevas medidas seguramente estarán avaladas por la mayoría de la sociedad en Guerrero y serán con el único fin de salvaguardar la salud.