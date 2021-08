Sólo con autorización habrá clases presenciales en la Costa Chica

El jefe de la jurisdicción Sanitaria de la región Costa Chica con sede en Ometepec, Gustavo Cruz Zárate, afirmó que en esta zona de Guerrero no se tiene autorización para el regreso a clases presenciales, debido a que no ha disminuido el riesgo de contagio de Covid-19 e indicó que donde se pretenda regresar, deberán contar con un aviso o un permiso de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero (COPRISEG).

El funcionario de la Secretaría de Salud señaló que tienen la instrucción por parte del gobernador Héctor Astudillo Flores y el secretario de estatal de Salud, Carlos de la Peña Pintos, de que ningún municipio regresa a clases de manera presencial.

“Lo anterior es que en estos momentos no hay condiciones sanitarias, epidemiológicas que garanticen que no tengan riesgo los niños, ya que seguimos con los contagios controlados pero altos, entonces este es un factor que tenemos que no está autorizado el regreso a clases de manera presencial en ningún municipio de la Costa Chica”.

Admitió que el riesgo no sólo es para los estudiantes, sino también para los maestros e incluso mencionó que actualmente “pueden existir también algunos pacientes con Covid-19 que son maestros, pero el dato específico no te lo puedo dar a conocer ya que nosotros tenemos los nombres de los pacientes y no te puedo decir exactamente cuál es su profesión, pero sí puede haber maestros contagiados”.

Respecto a si los maestros pretenden anunciar clases presenciales, dijo que el Diario Oficial del Estado de Guerrero vigente del 23 de agosto hasta el 5 de septiembre refiere que no habrá regreso a clases y que continuarán en modalidad virtual.

“Dice escuelas y centros de trabajo continuarán en modalidad virtual, realizarán los trabajos de limpieza y desinfección, rehabilitación de espacios en todo el sector educativo, preparando el reinicio de clases presenciales, guarderías, estancias infantiles, jardines de niños y área de estimación temprana, permanecerán totalmente cerrados hasta que haya condiciones para las clases presenciales, para su reapertura tendrán que contar con un aviso expedido por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero. (COPRISEG)”.

Precisó que “para que una escuela pueda regresar a clases presenciales tiene que tener un aviso o un permiso que le va a entregar la Secretaría de Salud a través de (COPRISEG), donde dice que hay condiciones para que puedan regresar a clases”.