Sólo 5 de 30 discotecas abrieron el fin de semana

Durante el primer fin de semana con semáforo verde, sólo cinco de 30 discotecas y canta bares con espacios cerrados abrieron al público reactivando la vida nocturna en este destino turístico y el resto lo hará de manera gradual, debido a que al estar cerrados durante año y medio tienen que invertir en tecnología, remodelación y reparar fisuras que sufrieron por el sismo del 7 de septiembre.

El presidente de la Asociación de Bares, Discotecas y Restaurantes de la costera Miguel Alemán, Jesús Rivera Rojas, dijo en entrevista que durante este fin de semana las lluvias mermaron las ventas y afluencia en los negocios como bares.

Comentó que después de año y medio de estar cerrados, bares, discotecas, centros nocturnos y canta bares tienen daños en la tecnología por el abandono y el descuido.

"Sólo cinco discotecas de 30 abrieron y seguirán abriendo de manera paulatina, algunos ya abrieron otros van open in 15 días y otros hasta diciembre, pero es un gasto que tenemos que hacer y no tenemos contemplado porque no teníamos la seguridad que íbamos a abrir", agregó.

Comentó que algunas discotecas tendrán que hacer una nueva inversión que va entre los 3 a 4 millones y quizás hasta los 15 o 20 millones para instalar nuevamente sonido, luces, toda la tecnología que se requiere así como mobiliario para volver.

Por otra parte, agregó que debido a la fuerte lluvia mermó las ventas en bares, canta bares y discotecas que abrieron.

“Nosotros esperábamos que hubiera habido mayor flujo de gente pero no hubo porque quizás la lluvia ahuyentó a que la gente saliera”.

Comentó también que con la apertura de discotecas y canta bares de los 12 mil empleos que se había parado, se han reactivado unas 2 mil 500 a 3 mil de ellos.