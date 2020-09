Solicita Héctor Astudillo a alcaldes reforzar acciones para disminuir casos de Covid-19

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, solicitó a los alcaldes de los municipios donde más han aumentado los casos de Covid-19 cerrar filas y reforzar las acciones preventivas para frenar los contagios y la hospitalización que han crecido en las últimas semanas.

Al encabezar la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Justicia, el mandatario estatal, se reunió con los presidentes municipales de la zona centro en Chilpancingo, donde les pidió mayor compromiso para juntos enfrentar la emergencia sanitaria.

"He solicitado a los gobiernos municipales en los que han aumentado los contagios por Covid-19, cerrar filas para poder continuar con las acciones de perifoneo, operación de filtros sanitarios, suspensión de actividades no esenciales, fiestas religiosas y patronales, etc", escribió, Astudillo Flores, en su cuenta de Twitter.

Héctor Astudillo, pidió a los alcaldes reforzar los operativos de vigilancia en las zonas más concurridas para pedir el uso de cubre bocas, se respete la sana distancia y exista el lavado de manos constante o uso del gel antibacterial, esa son las únicas formas para disminuir los contagios.

Cabe mencionar que, los municipios que registran más casos de Covid-19, son Acapulco con 7 mil 943 contagios acumulados, le sigue Chilpancingo con 3 mil 204, Zihuatanejo mil 195, Tixtla de Guerrero 435 y Ometepec 373, es donde se deben reforzar las acciones preventivas.