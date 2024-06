SNTE amaga con movilizaciones si la SEG no cumple con acuerdos

La dirigencia de la Sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que agrupa a los maestros de Guerrero, advirtieron con movilizarse y detener las actividades en todas las escuelas de la entidad, si la Secretaría de Educación Guerrero no cumple con acuerdos que se tomaron para atender las demandas del sector magisterial.

El líder de la sección, Silvano Palacios Salgado, acusó que las autoridades de la SEG no dan atención a los acuerdos y ello tendría que derivar en movilizaciones del magisterio como ya lo hicieron antes del periodo vacacional de Semana Santa y fue a raíz de ese movimiento que se hicieron los acuerdos que hoy la SEG no cumple.

Calificó como actos de irresponsabilidad de parte del secretario Marcial Rodríguez Saldaña y sus subordinados que firmaron acuerdos que hoy no respetan y con ello lesionan no sólo al sector magisterial sino a todo el pueblo de Guerrero.

“Debido a esa actitud de la Secretaría, no nos han dejado otra que movilizarnos, lo estoy diciendo en mis reuniones regionales: si no hay negociación habrá movilización, porque es la fecha que no me entregan los electrodomésticos para entregarlos a mis compañeros beneficiados desde el 2022, falta el 2023, para que veas la dimensión de la actitud de la Secretaría de Educación Guerrero”. Los electrodomésticos es una tradición que se entreguen durante la celebración del día del maestro, pero en los últimos dos años el estado no ha entregado los recursos para adquirirlos.

Reprochó que a la fecha no ha habido comunicación de la dependencia con la dirigencia sindical a su cargo para entregar este que fue un compromiso adquirido por esa instancia, “es una irresponsabilidad de la Secretaría de Educación".

Eso sí, el dirigente magisterial suavizó su postura al hablar acerca de la mandataria estatal: “esperamos que no afecte a la gobernadora porque con ella sí hemos tenido la atención, pero sus muchachos no le trabajan bien, seguimos teniendo problemas”.

Palacios Salgado reiteró su amenaza de movilizar al magisterio, el cual, recordó, antes de las vacaciones de Semana Santa, “paralizó” el estado al salir a las calles para exigir el cumplimiento a sus demandas que calificó de justas.

Al respecto, puntualizó: “sino no nos cumple a nosotros, a esta directiva, a los agremiados a la Sección 14 del SNTE, vamos a tener que movilizarnos”.

Señaló además que en administraciones anteriores se dejaron perder muchas de las conquistas laborales por anteriores secretarios de esta organización a quienes acusó de haber tenido miedo y no luchar en favor de los agremiados.

Otras demandas que ha mantenido la sección 14 del SNTE son la incorporación del 100 por ciento de los trabajadores al FONE, la regularización de nombramientos, la entrega de plazas administrativas al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE) y que el Congreso establezca un bono para jubilados.