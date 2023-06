Síndico prepara denuncias por supuesto daño moral

El síndico e Chilpancingo Andrei Yasef Marmolejo Valle, anunció que interpondrá denuncias por daño moral en contra de personas que enviaron mensajes a él a su esposa y a sus hijos, en el marco de las crítica que se le hicieron por haber utilizado el balcón el palacio municipal para realizar su ceremonia de casamiento.

En una entrevista que sostuvo con el periodista Federico Sariñana, Marmolejo Valle, señaló que si el pueblo de Chilpancingo considera que se cometió una ilegalidad o un abuso de poder en sus funciones como síndico municipal, estaría en la posición de pedirle una disculpa el pueblo, pero también dijo que su familia recibió mensajes que los dañaron moralmente y por eso tendrá que proceder legalmente en contra de medios de comunicación y actores políticos.

No reveló contra quién o quienes estaría poniendo las denuncias, sólo que lo haría por daño moral, y dijo que “un momento de felicidad, un momento ceremonial pareciera que cometimos un grave error o que hicimos algo que no debíamos cuando no es así”.

Aprovechó para llamar a actores políticos para que actúen con responsabilidad y no tomen una boda como un tema de trascendencia en el municipio, “quien quiera debatir con él pueden hacerlo pero sobre temas de la capital”.

En la entrevista expresó que pagó dos mil 400 pesos por el registro de la boda civil como si fuera domiciliaria, y otros mil 500 por el uso del balcón. Esta cifra no coincidió con lo declarado por el responsable del registro civil que aseguró que el síndico pagó 710 pesos por el registro de la boda y del pago por el balcón simplemente no lo pudo aclarar.