Sindicatos de Músicos denuncian a hotel que se niega a cumplir contrato colectivo

Natalio Carlos Ramírez Torres, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Música del estado de Guerrero, sección 52 de la CTM, denunció que el hotel El Presidente no ha sido solidario con este gremio en plena pandemia y se ha negado a cumplir el contrato colectivo de trabajo que tienen con la hospedería.

Dijo que algunos hoteles los están contratando para tocar durante estas vacaciones de Semana Santa y Pascua sólo por tres o dos días, pero el gerente general del Hotel El Presidente, Roberto Vázquez se ha negado hacerlo. Local Se recuperan 3 mil empleos con ampliación de horario en bares y restaurantes

Anunció que este sábado a las 9:00 de la mañana, bloquearan la costera Miguel Alemán, frente al hotel El Presidente y se manifestarán con música.

“Independientemente que sea una manifestación con Alegría, serán un mensaje para hacerle ver a la ciudadanía que somos muy importantes y que somos un elemento que le damos pigmento interesante a la sociedad y que le damos un plus al turismo y sobre todo somos padres de familia que debemos de llevar a nuestras casas para comer, vestir, pagar luz”, explicó.

Dio a conocer que el contrato colectivo obliga a la hospedería a contratar músicos pero no quiere hacerlo y además se ha negado a revisarlo y actualizarlo.

“El gerente general Roberto Vázquez no da la cara y no se presta al dialogo y está violando el contrato colectivo que habla de contratación de músicos durante la temporada vacacional y no lo ha hecho”.

Natalio Ramírez, comentó que todo mundo se está reactivando y los únicos que se han quedado rezagados son los músicos .

De 500 músicos que están adheridos al sindicato sólo 130 han sido contratados para tocar en hoteles y el resto lo hacen en fiestas, pero por el momento se han enfrentado a que no hay contrataciones.