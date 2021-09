Sin pena ni gloria, primeros 100 días de la presidenta de la CDHEG

Las condiciones de desigualdad, pobreza, marginación, inseguridad y otros factores sociales que se tiene en Guerrero, han propiciado que la lucha por la defensa de los derechos humanos sea algo permanente e indispensables, por ello esta entidad fue el primer estado en crear una Comisión Estatal de Derechos Humanos durante el periodo de gobierno de José Francisco Ruiz Massieu.

El 19 de mayo Cecilia Narciso Gaytán fue designada presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero y se convirtió en la tercer persona que dirige el organismo y la primer mujer en el encargo, a 100 días de su designación aún no se ha visto alguna acción importante que repercuta de manera intensa en la defensa de los derechos humanos.

De acuerdo con el representante de la CNDH en Guerrero, Hipólito Lugo Cortés, en este momento la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos tiene un gran reto que es el de generar sinergias para que el Congreso del Estado, el nuevo gobierno que se instalará el 15 de octubre y la Propia CDHEG, puedan impulsar acciones que detonen en una mejor calidad de atención en la materia.

Indicó que la propia Comisión requiere de una depuración importante de sus estructuras y generar esquemas de trabajo que acerquen la atención a los ciudadanos, “en este momento tenemos muchas limitantes quienes nos dedicamos a la atención de ciudadanos que presentan quejas por violaciones a sus derechos humanos ya que se ha privilegiado la atención a la salud, por ello se utilizan muchas cosas virtuales y se limita el contacto”.

A casi 100 días de su designación, consultada respecto a la situación que encontró en la CDHEG, la presidenta Cecilia Narciso indicó que aún no tiene concluido el diagnóstico, por ende no conoce el rezago que se tiene en materia de expedientes que requieren de atención, tampoco ha revisado el tema financiero por ende desconoce los salarios que tienen los funcionarios.

Dijo también desconocer casos relevantes como las agresiones a periodistas que se registraron recientemente durante un desalojo que realizó la policía estatal a manifestantes en la Autopista del Sol.

Cabe resaltar que de acuerdo con información pública que la propia CDHEG mantiene como pública en la plataforma nacional de Transparencia el presidente del organismo anterior estuvo ganando más que el Presidente de la República, pues percibía un monto mensual de 142,799 pesos, entre 30 mil y 40 mil pesos más que los titulares del Ejecutivo Federal y estatal.

Sin embargo luego de que ese tema se ventiló en medios de comunicación el salario disminuyó a 102 mil pesos mensuales, y en este momento la presidenta se negó a hablar al tema de salarios, pues dijo que en tres meses no ha tenido tiempo de revisar el tema financiero.

Sobre desaparecidos no tengo información

El pasado 30 de agosto se conmemoró el Día del Detenido-Desaparecido en ese tenor se buscó a Cecilia Narciso para conocer la radiografía que la CDHEG tiene en torno al tema, sin embargo la presidenta indicó no conocer las estadísticas, no saber si tenemos casos de relevancia y mucho menos tener presente si se han emitido recomendaciones al respecto, pidió una hora para pedir la información a sus subordinados y ofreció enviarla al reportero, algo que hasta el momento no ha ocurrido.