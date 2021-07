Sin acuerdo, incremento salarial y bono al personal del SUSPEG

La dirigente de la sección séptima del SUSPEG que agrupa a los trabajadores de la administración central del gobierno estatal, Socorro Sánchez Salmerón, confirmó que se reunieron con funcionarios de primer nivel en el gobierno estatal para analizar el tema del incremento salarial, bono de fin de sexenio y otras prestaciones, sin embargo hasta el medio día del domingo aún no tiene respuesta positiva por lo que se mantiene en pie el acuerdo de tomar edificios públicos.

Indicó que el viernes se reunieron con el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo y la reunión fue muy agradable y cordial, “leí en algunos medios que hizo declaraciones con posturas diferentes, pero en la reunión fue muy atento y respetuoso”.

Estableció que el movimiento de los trabajadores no tiene ningún trasfondo ni político ni sindical, lo único por lo que se está luchando es por disipar las dudas que tiene los trabajadores, quienes tiene el temor fundado de que el gobierno estatal concluya su periodo de gobierno y no cumpla con todas las prestaciones que le corresponden pagar.

Mencionó que el secretario de Finanzas ha dicho que muchas prestaciones son pagables en septiembre y eso es correcto sin embargo se tiene que establecer las fechas y montos, pues hasta el momento no se ha informado de cuánto será el incremento y el retroactivo.

Sánchez Salmerón resaltó que el movimiento que se ha programado para el lunes fue una iniciativa de los delegados sindicales que propusieron a la sección hacer presión para que se determine a la brevedad el incremento salarial, “yo como líder tengo que respaldarlos y el mismo respaldo estamos recibiendo de la dirección general del SUSPEG”.

Local Iniciará la SEG este lunes la evaluación del ciclo escolar

Cuestionada sobre comentarios que se han vertido en redes sociales de que este movimiento tiene la intención de proyectarla como aspirante a la dirigencia del SUSPEG, señaló que eso no está por el momento en la mesa de discusión ya que la elección sería hasta octubre y en este momento lo que importa es luchar por los derechos y beneficios de los trabajadores.

“Tengo confianza de que en la noche o muy temprano Héctor Astudillo nos llamará para informarnos del incremento y el bono, y con eso no habrá movimiento, porque ha sido un gobernador que no nos ha fallado y no creo que en su último año cambie”, dijo.

Resaltó que el gobernador el año pasado a pesar de estar en pandemia otorgó 11 por ciento de incremento salarial directo y 7 por ciento en prestaciones “Creemos que este año el gobernador no nos va a fallar y los trabajadores tendremos un buen incremento”