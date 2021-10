Siguen en paro trabajadores del Gobierno Estatal

A pesar de que el Gobierno del Estado inició el pasado martes la dispersión de recursos para el pago de nóminas y prestaciones de sus trabajadores, el grupo de supernumerarios que mantiene tomado el Palacio de Gobierno decidió mantener el paro y no se levantarán hasta que el último de sus compañeros haya recibido todos los pagos.

La tarde del martes el gobierno dispersó lo correspondiente al pago de la primera quincena de octubre que sería la última que tiene obligación de pagar el actual gobierno asimismo se pagaron los estímulos por años de servicio, para quienes completaron 30,35,40, 45 y 50 años de labor, sin embargo aún faltaban por pagarse los de 10 años que los beneficiados que están en categoría de supernumerarios.

A partir de este miércoles se inició el pago del bono de fin de sexenio que fue de tres mil pesos igual que el que se tuvo hace seis años, con esto el gobernador Héctor Astudillo indicó que será el único gobierno que pague dos veces esta prestación, pues a su llegada él tuvo que pagar el bono debido a que el mandatario saliente Rogelio Ortega se negó bajo el argumento de no tener dinero.

Los supernumerarios llamaron a sus compañeros a no confiarse, porque hacerlo podría tener consecuencias y que Héctor Astudillo no cumpla como ha pasado en otras ocasiones “muchas veces nos han engañado por eso no podemos confiarnos”, señaló Rolando Vargas uno de los trabajadores que se mantiene en paro.

En este tenor los trabajadores supernumerarios y de lista de raya volvieron a bloquear el bulevar René Juárez Cisneros, afuera del recinto del Poder Ejecutivo y las calles 16 de Septiembre y Zaragoza, en el centro de Chilpancingo, donde también tienen tomado el edificio Álvarez.

Por otra parte, uno de los trabajadores de lista de raya lamentó que el gobernador Héctor Astudillo no los haya mencionado ni tomado en cuenta en el anuncio que hizo sobre la pagos a los trabajadores, pese a que ellos han estado trabajando puntual y sacando los trabajos en apoyo con los supernumerarios desde la pandemia, ya que los trabajadores de base no se han presentado a laborar.

Finalmente, indicó que ellos solamente están pidiendo el pago de su salario correspondiente al mes de agosto y septiembre, porque es el único pago que ellos reciben, ya que no cuentan con otras prestaciones.