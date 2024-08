Siguen compras de último momento en uniformes y útiles escolares

Una vez que transcurrió el primer día de clases de los alumnos de todos los niveles educativos de educación básica, las papelerías de la capital continuaron con filas para la adquisición de materiales que les fueron solicitados a los niños y jóvenes en las escuelas.

Durante todo el fin de semana las papelerías que abastecen listas escolares tuvieron una carga extra de trabajo debido a que los padres de familia siempre dejan al último día la adquisición de útiles esperando que las papelerías pudieran ofrecer algún tipo de ofertas o descuentos pero eso nunca ocurre.

En un recorrido por el centro y zócalo de la capital, donde hace unas semanas se instaló la “Feria del regreso a clases”, se observó a decenas de familias realizando compras de uniformes, libretas, mochilas, zapatos y útiles escolares.

Esta feria de regreso a clases concluye el próximo miércoles su estancia en la plaza de Chilpancingo y a pesar de que ha estado pro a menos dos semanas fue hasta este último fin de semana que tuvieron actividad intensa.

Cabe señalar que los comerciantes que instalaron puestos en esta feria aseguraron que ha sido el peor año en las ventas puesto que las ventas en línea son las que acapararon el mercado.

Sin embargo confiaron en que en estos últimos días las ventas se compongan pues muchos de quienes solicitaron cosas vía internet reciben sus paquetes y ven que no es lo que se veía en la publicidad, también se llevan desilusiones con calzado que no les quedó, ropa que no tiene la calidad que pensaron o que es de un tamaño diferente al que pidieron.

Todos esos clientes insatisfechos tendrán que buscar en los últimos días cómo devolver lo que compraron en internet y comprar a los comerciantes locales que tienen el stock de mercancía y se la pueden probar antes de pagarla.