Siguen a la baja los contagios de Covid-19 en Guerrero

El subsecretario de Salud en el estado, Jesús Ulises Adame, dijo que los casos activos de Covid-19 han tenido una disminución al registrar este viernes mil 903 y se mantiene Guerrero a nivel nacional en el lugar número 25 con esta tendencia.

En conferencia virtual para dar a conocer la actualización de casos de Covid-19, el funcionario estatal acompañado de la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, y del delegado federal de programas sociales, Iván Hernández Díaz, dijo que se tienen 65 municipios con casos activos y en 15 municipios no hay casos activos.

Añadió que en la tasa de incidencia de casos activos Chilpancingo con 542, Acapulco con 248; Zihuatanejo con 174; Tlapa de Comonfort con 128; Taxco de Alarcón con 121; Ometepec 111.

Asimismo, Chilapa de Álvarez con 99 casos activos; Iguala con 77, Tixtla con 61 y Huamuxtitlán con 28 casos activos.

Refirió el funcionario estatal que en los casos confirmados por mes, febrero tiene 809, aunque consideró que el registro ha disminuido de manera considerable y se tiene 192 nuevos casos diario hasta este viernes.

En el caso de la tendencia de defunciones informó que se tienen 58 defunciones y 13 personas murieron en las últimas horas por el virus.

Dijo que en el caso de las ocupación hospitalaria a nivel nacional se tiene un promedio del 36 por ciento de camas Covid ocupadas y Guerrero sigue por debajo de la media nacional con un 22 por ciento.

Jesús Adame pidió acudir a vacunarse y añadió que de los mil 903 casos activos mil 353 de ellos están vacunados y 484 no están vacunados; 66 de ellos tiene esquema incompleto; 129 mayores de 40 años no están vacunados y 80 personas mayores de 60 años no están vacunados.

Asimismo, dijo que el 89 por ciento de la población de 18 años y más hasta el 10 de Febrero han recibido la vacuna contra el Covid-19.