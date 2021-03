Sergio Valle anunció que impugnará candidatura del distrito 05

Tras decirse desilusionado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México de la Cuarta Trasformación, Sergio Valle Álvarez, anunció que impugnará la candidatura que asignaron por el 05 Distrito local y no permitirá que se violen sus derechos políticos.

En entrevista, afirmó que este malestar es en al menos 15 aspirantes, que también fueron desplazados y así les robaron sus aspiraciones de ocupar un cargo de elección popular, lo que no van a permitir. Estado Presentan iniciativa para establecer reglas de Paridad de Género

En mi caso en esta misma semana impugnaré la decisión de postular a Estrella de La Paz Bernal, porque es una persona que no habita en el 05 Distrito Electoral, dijo.

El líder cetemista, Valle Álvarez, aseguró que decidió militarse en Morena, porque pensó que era cierto que representaba a la democracia y que defendía los derechos ciudadanos, pero descubrió que también fomenta la imposición.

A mi me traicionaron, me mintieron y me robaron, porque me hicieron creer que habría piso parejo para todos y al final no fue así, fue pura demagogia.

Advirtió que de consumarse esta traición, aplicaran el voto de castigo en contra de Morena y van a realizar protestas por este atropello a sus derechos partidarios.