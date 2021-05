Será un desafío habilitar más de 2 mil escuelas: Héctor Astudillo

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, informó que, será un gran desafío rehabilitar más de 2 mil escuelas en la entidad para aspirar al regreso a clases presenciales una vez que se llegue a semáforo verde, toda vez que, en muchos planteles se han robado las bombas para el agua, puertas, butacas, manijas y demás artículos esenciales para su funcionamiento.

Al encabezar la conferencia diaria de actualización de casos de Covid-19, desde Acapulco, el mandatario estatal, recordó que la entidad se mantiene en semáforo amarillo dentro de la pandemia por coronavirus con 11 puntos, muy cerca del color verde, por lo que en breve podrían iniciar la preparación para regresar a clases presenciales.

“Estamos acercándonos al semáforo verde, no hay que verlo como un hecho sino como un proyecto, nada más que, llegando al verde hay que prepararnos para ir nuevamente a clases presenciales y eso va a ser otra vez un desafío de gobierno muy importante porque en algunas escuelas si no se robaron la bomba, se robaron la puerta, la manija y bueno hay que habilitarlas”, explicó.

En otro tema, Astudillo Flores, señaló que, acordó con los alcaldes que será su responsabilidad si abren o no los panteones este lunes, toda vez que, deben implementar operativos para evitar que haya aglomeraciones y no se permita el consumo de alimentos ni música en las tumbas, para que los ciudadanos estén el menos tiempo posible en el lugar.

“Ayer me reuní con los alcaldes y acordamos que se harán responsables de la apertura o no de los panteones, se debe de cuidar mucho que lleven su cubrebocas y evitar reuniones familiares, música y alimentos que no se de eso, mucho cuidado, pero será determinación municipal si están cerrados”, señaló.

Envió un mensaje de felicitación a todas las madres que mañana celebran su día y les pidió cuidarse organizan alguna comida familiar, que utilicen cubrebocas y respeten la sana distancia, además del lavado constante de manos para que no haya más contagios de Covid-19.