Sequía complicó la producción de flores para el Día de Muertos

La festividad de Día de Muertos tendrá pocas flores cultivadas en los campos de Tixtla debido a que por la sequía de tres semanas que se tuvo durante el mes de septiembre el cultivo de las plantas se adelantó y la mayoría de los agricultores ya iniciaron el corte del cempasúchil y el terciopelo, comentó el productor Lorenzo Dominguillo Amateco.

El agricultor indicó que debido a la falta de lluvias, la tierra se mantuvo caliente y a pesar de que las plantas recibieron agua de los pozos y de la presa, no se refresca igual que cuando se tiene lluvia, “la tierra está caliente y con el agua y el abono hacen que crezcan más rápido y si las dejamos hasta el día de muertos se van a pasar.

Agregó que en este momento la gente corta las flores y las comercializa con personas que son devotas a santos como San Judas que ya viene pronto el festejo y otros santos que se veneran en Tixtla.

En este momento la gente corta las flores y las comercializa con personas que son devotas a santos como San Judas. /Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

“Lamentablemente ahorita está muy barata la flor, el cempasúchil está a 10 pesos y esperamos que en la fiesta de muertos llegue a 30, el rollo de terciopelo lo pagan a 100 pesos y posiblemente llegue a 150 o hasta 200”.

“En el 2022 el terciopelo se vendió poco, quedó mucha planta en los campos que incluso no se cortó porque ya no hubo quien comprara y este año hay poca flor sembrada, los campesinos optaron por más cempasúchil y otros productos como la lechuga, cebolla y otras verduras”.

Tixtla tiene una arraigada tradición con la producción de hortalizas y flores de ornato que se producen de manera abundante gracias a la fertilidad de su valle que se conjunta con la humedad que le aporta la laguna, adicionalmente se tiene una presa de la que se abastece de agua a los campos de siembra.

“Sabemos que el próximo año será un año complicado porque casi no llovió la presa tiene poca agua, está a la mitad cuando en otros años se desborda en la temporada de lluvias.

También resaltó que la laguna prácticamente no tiene agua y la temporada de lluvias prácticamente ya terminó, entonces el próximo años será cuando se tenga mayor complicación en la distribución de agua para los campos agrícolas.

El agricultor indicó que lamentablemente en los campos de Tixtla no se cuenta con un seguro agrícola por lo que si la flor se pierde por lluvia o sequía, es responsabilidad de quien la sembró y no hay forma de recuperar nada, “además de que no se tiene apoyos del gobierno de ninguna índole, sólo vamos aprovechando el programa de fertilizante, porque nos dan paquetes pero no hay estímulos para la producción”.