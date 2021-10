Senado dará todo el apoyo a Evelyn Pineda: Monreal

El gobierno de Evelyn Salgado Pineda tendrá todo el apoyo del Senado , afirmó el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

“Los senadores respaldaremos en lo que podamos a Guerrero”, afirmó.

El legislador detalló que Guerrero tiene tres "excelentes" senadores en Félix Salgado Macedonio y Nestora Salgado García de Morena, y Manuel Añorve Baños, quienes dijeron "siempre están atentos a las necesidades de su estado".

Cuestionado sobre la situación financiera del estado , pidió esperar a que sea la gobernadora y las instancias correspondientes a las que den cuenta de ello.

Lea también: Entrega formalmente Astudillo el gobierno a Evelyn Salgado

"Lo que vemos desde afuera es que económicamente no es fácil (gobernar)", dijo.

Se le preguntó sobre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reconoció que el ex gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores "no hizo mal trabajo", a lo que el senador consideró no tener elementos claros para emitir un juicio.

Y sobre una posible invitación de López Obrador a Astudillo Flores para ser embajador o cónsul, Monreal se deslindó y aseguró que “es una decisión del presidente y habrá que esperar”.