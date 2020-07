Semefo ha levantado de la vía pública 30 cadáveres de personas presuntamente fallecidas por Covid-19

En los últimos 4 meses el Servicio Médico Forense de Guerrero ha levantado en la vía pública 30 cadáveres de personas que presumiblemente perdieron la vida a consecuencia del covid-19, de estos 16 no fueron identificados y por protocolo se depositaron en fosas de panteones, previa toma de muestras genéticas que en algún momento pudiera permitir su identificación, reveló el director de la institución Ben Yehuda Martínez Villa.

El médico indicó que por protocolo a las personas fallecidas de Covid-19 no se les practica necropsia dado que fallecen de causas naturales y no por un hecho de violencia, sin embargo a quienes se localiza en la vía pública se les levanta con calidad de posible covid-19 ya que no hay un examen que confirme que están contagiados. Local Seguirá el reordenamiento de las playas en Acapulco: Adela Román

En estos casos se les realiza el estudio de necropsia y se ha detectado que presentan problemas neumónicos, por lo que eso es lo que se asienta en la causa de muerte un problema de neumonía que le causó una muerte súbita.

De las personas que no han sido identificadas 13 fueron llevadas al Panteón de las Palmas en el puerto de Acapulco, donde se construyeron fosas exprofesamente para albergar a personas contagiadas de covid, tres más se trasladaron al panteón de la colonia Colosio en la ciudad de Iguala y en el panteón ministerial de Chilpancingo fue ingresado un cuerpo.

En el caso de los fallecidos de Iguala se trasladaron al panteón de la colonia Colosio por ser este el único que tiene espacios disponibles, dado que otros cementerios de este municipio se encuentran saturados.

Cabe señalar que el del panteón ministerial corresponde a una persona localizada sin vida en Acapulco ya que en Chilpancingo todas las personas que han pedido la vida de manera súbita en la vía pública han sido reconocidos y recamados por sus familiares

Ben Yehuda Martínez Villa, indicó que los fallecidos por covid no pueden ser velados, sus cuerpos se entregan a los familiares a través de un servicio funerario de inmediato se deben sepultar o llevar al crematorio, dependiendo de la determinación que tome la familia, pero no deben tener los cuerpos expuestos por el muy alto riesgo de contagio que representa.

Indicó que de los fallecidos en vía pública por covid, muchos son personas indigentes o personas que no tiene familia, por eso sus cuerpos no son reclamados y el Semefo ha tenido que buscar la alternativa de disponer correctamente los restos a fin de que no se encuentren en las instalaciones donde representarían un riesgo de contagio para el personal.