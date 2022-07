Seguridad en vacaciones de verano está garantizada: Evelyn

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, aseguró que a pesar de los incidentes de violencia que se registran en algunos municipios del estado, no hay cancelación en reservaciones para esta temporada vacacional de verano y garantizó la seguridad en los destinos turísticos.

En entrevista, luego de tomar protesta a los integrantes del Consejo Estatal de Turismo, la jefa del Ejecutivo estatal dijo que la gente sigue teniendo como destino preferido a Guerrero.

“No hay cancelaciones, la gente sigue teniendo como destino preferido a Guerrero. Vamos a trabajar todos los días de manera incansable, mientras que unos desafortunadamente descansan y eligen nuestro estado, nosotros trabajamos doblemente en la temporada vacacional porque tenemos que garantizar la seguridad, la limpieza de las playas para nuestros visitantes”.

Pidió a los turistas que no tengan duda en venir a los destinos turísticos de Guerrero, pues aseguró que en donde sea necesario se va a reforzar la vigilancia, los recorridos y habrá personal tanto de Sedena, Marina y Guardia Nacional cuidando a los visitantes.

En ese sentido, comentó que llegaron más elementos de la Guardia Nacional y van a presentar en breve lo que será el operativo vacacional.

Dijo que la temporada vacacional es una oportunidad grande para recibir a miles de turistas por lo que ya se están preparando con capacitación, campañas de promoción y también con la seguridad y servicios públicos.

Salgado Pineda, confió que se tendrá una temporada vacacional de verano con una ocupación arriba del 65 por ciento en todo el periodo de asueto.

Dijo que Mayo fue un mes exitoso en captación de turistas donde se estuvo seis puntos arriba contra el 2019 y fue una de las mejores, mientras que en Junio los fines de semana se tuvo ocupación arriba del 70 por ciento y entre semana hubo bajas.

“Se está proyectando una temporada vacacional de verano donde se tendrá un 50 a 55 por ciento de ocupación entre semana y fines de semana hasta el 80 por ciento”, señaló.

No descansarán hasta pacificar Guerrero

Por otra parte, Salgado Pineda aseguró que no descansará hasta lograr la pacificación de Guerrero, y particularmente en el municipio de Zihuatanejo, en la Costa Grande del estado, donde la violencia está atacando al sector del transporte.

Y es, que nuevamente los transportistas de Zihuatanejo este miércoles pararon el servicio afectando a los usuarios, luego de que otro trabajador del volante fue asesinado, en ese sentido la gobernadora Evelyn Salgado comentó que tuvo una reunión con el alcalde de ese municipio turístico, Jorge Sánchez Allec, quien se coordinada con el Secretario de Seguridad Pública en el estado, Evelio Méndez Gómez para implementar las estrategias de seguridad, pero dijo no poder revelarlas.

Insistió que se va a reforzar la seguridad en Zihuatanejo y si es necesario se enviarán más elementos de las fuerzas federales.

Comentó que ya se había reanudado el servicio del transporte en Zihuatanejo e incluso se tuvo un diálogo con los líderes y el secretario general de gobierno, Ludwing Marcial por lo que no se ha perdido contacto con ellos.

Evelyn Salgado, aseguró que no se descansará hasta lograr la pacificación de Guerrero y particularmente en este municipio de la Costa Grande del estado.

“Nosotros estamos muy al pendiente todos los días a través de la Mesa de Coordinación yo hablando con los presidentes y presidentas municipales para atender la problemática que tengan sobre incidencia delictiva y ahí es donde nos estamos enfocando directamente”, precisó.

En cuanto a lo bloqueos carreteros que amenazan en estas próximas vacaciones de verano, Salgado Pineda comentó que continúan haciendo el llamado a los grupos sociales a que sus demandas se les atenderá a través del diálogo para que no haya necesidad de bloquear calles, avenidas o carreteras.

“Y si hay bloqueos se tiene que seguir un protocolo porque la misma sociedad y la misma gente está cansada de los bloqueos, los comerciantes quieren vender y más en este periodo vacacional y no es justo que por algunas personas que quieran bloquear y que a veces son cinco o 10 personas que han sido atendidas en mesa de diálogo y no les parece la respuesta se van a bloquear. Nada ni nadie por encima de la ley. No vamos a permitir más bloqueos”, precisó.