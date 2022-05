SEG no ha pagado al ISSSTE los descuentos que hace a los trabajadores

Trabajadores de la Secretaría de Educación Guerrero, que fueron beneficiados con créditos preaprobados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), denunciaron que no pueden acceder al beneficio debido a que el gobierno estatal desde el mes de octubre no ha reportado las cuotas obrero patronales ni los pagos de créditos que se recuperan vía nómina.

Los quejosos dieron a conocer que ingresaron documentación para solicitar créditos que otorga el ISSSTE y que asigna mediante sorteo, y quienes salieron beneficiados se han encontrado que tiene deudas con el Instituto debido a que no se reportaron los descuentos que les hicieron.

Uno de los trabajadores que pidió no revelar su nombre pero nos entregó copia de su recibo especificó que en Febrero concluyó el pago de un crédito que pagó en 36 quincenas, entonces sabiendo que ya no tiene deuda pidió un nuevo crédito pero se llevó la gran sorpresa que le fue autorizado por un monto de 47 mil pesos, pero al asistir para firmar los documento le explicaron que sólo recibiría 36 mil pesos pues en el sistema aún tiene una deuda de 10 mil pesos y su última aportación al pago del crédito anterior es de la primera quincena de octubre la segunda que ya le correspondía saldar al actual gobierno, no se pagó y hasta el momento no han aportado ni un peso de lo que le descuentan a los trabajadores.

Para poder tener el nuevo crédito, el trabajador tendría que pagar 10 mil pesos que ya le fueron descontados de su salario, y la Secretaría de Educación no está reportando al ISSSTE lo mismo que las cuotas obrero patronales que se están incrementando cada quincena. Estado Presume SEG aumento de 7.5% al salario del magisterio

Relató que el crédito que recibió fue pro un monto de 33 mil 750 pesos y le hicieron un descuento de mil 23 pesos, durante 36 quincenas, con lo que cubrió completamente el préstamo y los intereses, sin embargo en la plataforma oficial del ISSSTE aparece que la última quincena que fue reportada es la primera de octubre.

“Requiero del dinero porque tengo un familiar enfermo al que se atiende en un hospital privado y no pude acceder al préstamo porque Secretario de Educación Marcial Rodríguez Saldaña no ha cumplido con su obligación y no paga al ISSSSTE”.