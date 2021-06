Sedatu sigue sin cumplir a afectados de Ingrid y Manuel

A ocho años de haber iniciado una lucha porque el gobierno federal les cumpla en un 100 por ciento con el programa “Nuevo Guerrero” que se puso en marcha para contrarrestar las afectaciones que provocaron la tormenta “Manuel” y el huracán “Ingrid”, damnificados acusaron que las autoridades no han cumplido con los compromisos pactados como la entrega de viviendas dignas.

El presidente del comité de damnificados por Ingrid y Manuel, Irvin Paniagua García, dijo que, en todo el estado de Guerrero, hay un total de 42 zonas que resultaron afectadas por estos fenómenos naturales, y en ninguna de estas, se ha cumplido con el programa como se dio a conocer en la pasada administración federal, sobre todo en la edificación de las viviendas para todas las familias que perdieron su patrimonio. Estado

La tormenta “Manuel” y el huracán “Ingrid”, se registraron en Guerrero el pasado mes de septiembre del 2013, estos fenómenos provocaron que la federación, pusiera en marcha el programa social “Nuevo Guerrero”, el cual nunca se cumplió al cien por ciento como se había planeado en beneficio de miles de familias que resultaron damnificadas en ese momento.

Paniagua García, dijo que la lucha que emprendieron para exigir el cumplimiento de las minutas de acuerdo que se firmaron con autoridades federales como la Sedatu en la pasada administración, fue cansada, sin embargo, hoy en día dijo, se tiene una esperanza que se verá reflejada el próximo 25 de junio, cuando se tenga una reunión de trabajo con representantes de la CNDH, con al Sedatu, Protección Civil federal y de Obras Públicas, para analizar cada una de las irregularidades que se cometieron en el programa “Nuevo Guerrero”, de donde se desprendió la llamada “Estafa Maestra”.

Señaló que, en Acapulco, un total de 111 familias afectadas por los dos fenómenos naturales del 2013, fueron reubicadas en una zona de riesgo en la parte alta de un cerro en San Agustín, donde se construyó la unidad habitacional “Casas San Luis”, dividida en tres manzanas, pero sin ningún servicio público como agua potable, alumbrado y seguridad.

“La casas donde fuimos reubicados por las autoridades, quedaron inconclusas, no tienen servicios públicos, no hay servicio de luz debido a que no se tiene ni las bajadas que se requieren al interior de las viviendas, no se tiene drenaje sanitario, no hay agua potable, se tienen problemas en las calles, no hay muros de contención y algunas viviendas están en riesgo de derrumbarse debido a que fueron construidas a la orilla de una barranca la cual con las lluvias se deslava”, precisó.

Agregó que por lo menos el 95 por ciento del total de las viviendas que forman la desarrollo “Casas San Luis”, tienen filtraciones de agua en temporadas de lluvias en las losas, en las paredes, las ventanas no fueron bien colocadas, además de que las calles no están pavimentadas y hay barracos que representan un gran peligro para las familias.

Aseguró, que se tienen algunos dictámenes realizados por Protección Civil, en los cuales se determina el riesgo en el que se encuentran las 111 familias que habitan las casas del programa “Plan Nuevo Guerrero”, para el cual se asignaron según datos recabados un total de 37,000 mil millones de pesos, más 22,000 mil millones de pesos para la reconstrucción del estado luego de los daños que dejaron los fenómenos naturales de Manuel e Ingrid.

Por último, que el próximo 25 de junio, buscaran ante las autoridades federales, una respuesta para resarcir las irregularidades que se cometieron en la reconstrucción del nuevo Guerrero luego de los fenómenos naturales Manuel e Ingrid, los cuales, no sólo ocasionaron la perdida de patrimonios de familias, sino también la muerte de muchas personas y la destrucción de cultivos.