Secretaría de Seguridad se niega a pagar daños a Mario

La abogada de la familia de Mario Díaz Pineda, de 16 años de edad, Guadalupe Maldonado denunciará por la vía civil a la Secretaría de Seguridad Pública y al gobierno del estado por daños punitivos y moral, luego de que cuatro policías estatales, que participaron en la revisión de tres jóvenes y dispararon en la pierna derecha provocando que se le amputaran.

Cabe recordar que fue la noche del viernes 2 de Abril, en una presunta revisión a la altura de ciudad Renacimiento, sobre el boulevard Vicente Guerrero en la zona sub urbana de Acapulco; donde un policía estatal le disparó al menor de edad Mario, monaguillo, estudiante de bachillerato y que acabaron con su sueño de seguir jugando en la liguilla de fútbol al perder la pierna. Local Familia de menor baleado interpone queja ante la CEDHG

En entrevista, la asesora jurídica y Tía de Mario, comentó que se le entregó hace dos semanas un escrito de reclamación al Secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca pero lamentó que el asesor jurídico de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la dependencia estatal no había leído el documento y no estaba enterado de lo que le solicitaban

Señaló que no se llegó acuerdo, pues al joven Mario le ofrecieron darle trabajo en el gobierno de estado y para la familia eso no es una reparación integral, además de que argumentaron de que no tienen presupuesto para pagarle la prótesis que requiere Mario para que pueda hacer sus actividades con un costo de de 800 mil pesos.

“El niño tiene cita para valoración este mes y los padres están ofendidos porque ellos tenían esa disposición de llegar acuerdos y de no agotar lo de las instancias judiciales y no fuera tan tardado pero no va ser así y a la familia le queda claro que no quieren llegar acuerdos”, señaló.

Dio a conocer que lo que se pide en la reparación del daño , es de acuerdo a lo que la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial les marca.

Foto: Dalia Díaz | Facebook

Comentó que la prótesis que se busco para Mario, tiene un costo de 800 mil pesos y que se adapta a las necesidades y estilo de vida que llevaba y más cercana a la que perdió, al recibir un impacto de bala en la pierna.

“Pero argumentaron que el presupuesto de la secretaría de seguridad pública del estado no es tan amplio y que deberíamos de entender”.

Añadió que a Mario se le sigue brindando atención psicológica y la madre ha dejado de atenderse médicamente por dedicarse más a la atención de su hijo.

En el caso de los cuatro policías estatales, la abogada de la familia, Guadalupe Maldonado dijo que en un mes se agota la investigación y determinar si le dictan sentencia condenatoria o absolutoria. Local Sin justicia para Mario: policías que dispararon contra menor no han pisado la cárcel, denuncia abogada

Mientras tanto, el área jurídica que lleva la defensa de Mario está trabajando en la realización peritajes para acreditar como ocurrieron los hechos y que acabaron con el sueño de un menor de edad al darle un balazo en la pierna.

Sin embargo, los cuatro elementos siguen trabajando y la contraloría interna de la Secretaría de Seguridad Pública no inició un procedimiento administrativo a pesar de que había elementos para separarlos de su cargo. “Por lo que siguen laborando”.

La Tía de Mario, lamentó que la Secretaría de Seguridad no tenga la disposición para apoyar a Mario y aporten el recursos para que se adquiera la prótesis que el niño necesita para hacer su vida “más o menos normal”.

Mario aun sigue siendo valorado por su médico y no ha sido dado de alta porque no no ha sanado algunos tejidos de su pierna, sin embargo será el 30 de Junio cuando viajará a la Ciudad de México porque tiene cita médica para ver el tema de sus prótesis.

“Pero se necesita los 800 mil pesos para su prótesis y los papás de Mario no tiene el recurso”.