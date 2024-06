Secretaría de Educación adeuda más de 55 mdp a la CAPAMA

La Secretaria de Educación en Guerrero (SEG), registra un adeudo por servicio de agua potable a la CAPAMA, por más de 55 millones de pesos, según funcionarios de la paramunicipal adelantaron que al igual que a la Promotora de Playas donde el adeudo rebasa el millón de pesos, se procederá al corte del vital líquido en planteles educativos.

De acuerdo a cifras que dio a conocer la paramunicipal, son un total de 375 los planteles educativos como escuelas primarias, jardines de niños, secundarias y de educación especial en Acapulco que tienen adeudos millonarios por suministro de agua con la CAPAMA desde enero a diciembre del 2023 y de enero a junio del 2024.

De enero a diciembre del 2023, la deuda de la Secretaría de Educación Pública por concepto de agua potable en las 375 escuelas del puerto, asciende a 42 millones 767 mil 239 pesos, mientras que de enero a junio de este año la cantidad adeudada a la paramunicipal por la SEG, es de 13 millones 368 mil 322 pesos.

Entre las 375 escuelas que tiene la CAPAMA con adeudos por concepto de servicio de agua potable desde el año 2023 a la fecha, se encuentran un total de 174 primarias, así como 56 escuelas secundarías, 133 jardines de niños y 12 planteles de educación especial.

El director de la CAPAMA, Hugo Lozano Hernández, advirtió que ante este adeudo por servicio de agua potable que tiene la Secretaría de Educación Pública, se procederá al corte del servicio en las instituciones educativas, proceso que se intentó hacer en algunas escuelas donde maestros y directores evitaron que se procediera.

El director de la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano, quien se opuso al proceso de corte de agua por parte de trabajadores de la CAPAMA, dijo que la paramunicipal no tiene un servicio eficiente en las escuelas, y pidió a las autoridades del ayuntamiento buscar otras alternativas para que la SEG responda por los adeudos que se tienen.

“Es una incongruencia el corte de agua en las escuelas, porque se afectaría a toda la matricula escolar de un plantel, de por si tenemos un servicio de agua tandeada la cual no es eficiente, y no tiene caso provocar inconformidades, porque nosotros los directores no tenemos dinero para pagar el agua, tiene que ser con la SEG y tenemos muy poco servicio de agua y luego que la corten, el pago es estatal director con la secretaría”, expresó el director de la escuela Ignacio Manuel Altamirano Rubén Solano Rodríguez .

Manifestó que al igual que el pago de agua a CAPAMA, los de energía eléctrica y teléfonos, son directamente con la Secretaría de Educación del estado, quien es la instancia correspondiente para este proceso de pago.