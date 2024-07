Se tendrá vigilancia permanente en escuelas de la UAGro: Rector

Vigilancia y operativos permanentes por parte de la Guardia Nacional y Policía del Estado se tendrá en más de 10 escuelas de la UAGro, reveló que rector Javier Saldaña Almazán, luego de que el día de ayer hombres armados ingresaran a las escalinatas de la escuela de enfermería y robaran a 6 estudiantes.

“Lo que vamos a hacer es redireccionar un poco el tema para salvaguardar a los estudiantes y en estos dos meses que los jóvenes se van, meteremos cámaras, se va a arreglar los circuitos de cada escuela, las bardas y poner atención. Ayer tomó nota la Guardia y seguridad pública y se les proporcionará las cámaras para ver quiénes son”, explicó.

Entrevistado al término de la inauguración de un edificio de dos niveles en la preparatoria número 2, Saldaña Almazán señaló que no se cuenta con seguridad, que cuesta 30 millones y se tenían muchas deudas con los jubilados y pago de defunciones, por lo que dio preferencia a esos pendientes económicos.

Destacó que realizará nuevamente la gestión inmediata para la reconstrucción de la barda de la entrada principal de la escuela ya que ésta se cayó tras Otis y las obras se detuvieron por los comicios electorales.

El rector de la UAGro refirió que él fue quien se hizo cargo de la situación e interpuso la denuncia ante el Ministerio Público ya que la directora se encontraba en Chilpancingo.

“Llegaron 4 hombres, 2 armados, les quitaron celulares, dijeron que no llamaran a nadie pero sería una irresponsabilidad yo me hice cargo de todo. Asaltaron a seis jóvenes, entraron a las escalinatas, les dijeron que se encerraran y no salieran”, detalló.

Finalmente llamó a los padres de familia y alumnos a tener tranquilidad ya que tendrán vigilancia permanente y que estarán bien en la institución.